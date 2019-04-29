韓國瑜開說明會澄清：未收吳敦義4000萬選舉經費　籲蔡正元道歉

在台灣，針對國民黨前立委蔡正元近日爆料，韓國瑜在競選高雄市長期間，曾直接收取國民黨主席吳敦義的4000萬元（新台幣．下同）選舉經費，韓國瑜此前已多次表態否認此事，稱「完全無法接受蔡正元的指責」。 韓國瑜今天（29日）下午2時舉行財務說明會，對事件作出正式回應。他表示，蔡正元所指控的「收吳敦義4千萬」完全是錯誤資訊，強調絕無此事，並呼籲蔡正元向他道歉，否則「朋友也就到此為止」。

韓國瑜開記者會指出，自己絕無收取吳敦義的4000萬元選舉經費。（直播截圖）

韓國瑜在記者會上表示，他在市長選舉期間的捐贈會計報告書經過會計師查核，報告已表明符合相關規定，但最後數字要以監察院審定後的公告為準。他公布，選舉期間的捐贈收入總額為1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元。

韓國瑜指出，這些捐贈收入包括個人捐款共22409筆，佔總捐款收入淨額約87%，該類捐款平均每筆金額為4813元；營利事業捐款共160筆，佔總捐款收入淨額約9%，該類捐款平均每筆金額為72698元；政黨捐助1筆，佔總捐款收入淨額約0.1%，不包含關閉帳戶後退還捐款的金額。

他還表示，11月8日選戰後期，由於其競選氣勢升溫，選舉捐款已足夠用於選戰支出，特別對外宣布關閉捐贈帳號，此外還將已捐贈的金額逐筆退還，共返還捐贈支出逾500萬元。

爆料的國民黨前立委蔡正元。（資料圖片／中央社）

韓國瑜說，由去年選舉捐贈對象的結構來看，小額個人捐款佔近9成，顯示蔡正元所謂的「收吳敦義4千萬捐款」完全是錯誤訊息，認為蔡正元應向他道歉，否則「朋友也就到此為止」。

他還表示，目前選舉收支已送監察院審查，結餘1500多萬，等監到察院通知可以動用時，就會將結餘捐贈，大部分用於支持高雄市年輕人創業，小部分用於幫助未婚懷孕的媽媽。

（綜合報道）