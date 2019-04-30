【2020台灣大選】民進黨初選擬5月27日起民調　6月5日公告人選

台灣前行政院長賴清德、總統蔡英文投入2020總統大選民進黨初選，蔡賴之爭協調目前尚無進展。 據中央社報道，民進黨5月1日中常會將討論黨內總統初選時程，根據幕僚機構的草案，5月24日至26日將舉辦1至2場政見發表會；27日至31日舉辦總統初選民調，6月5日中執會公告提名名單。

民進黨總統初選：蔡英文與賴清德針鋒相對。（資料圖片）

民進黨4月10日的中執會決議延長總統初選協調時間，等立委初選完成、5月22日後再做總統初選民調；中執會並通過「不停止初選機制、不改變原有流程」的兩個不變原則。

民進黨中常會5月1日將討論總統提名初選選務工作日程，根據中央黨部幕僚機構當天將提報中常會討論的方案規劃，在5月22日總統初選協調期截止前，將先於5月13日至17日間召開政見發表會及民調協調會，與初選參選人協調確認政見會形式、場次及民調執行細節。

總統初選政見發表會規劃於5月24日至5月26日間舉辦1至2場；5月27日至5月31日執行總統初選民調；6月5日中執會公告總統初選候選人提名名單。

民進黨黨內人士指出，這是幕僚機構建議的選務工作日程，5月1日召開中常會時，中常委或再提出修正意見，以中常會最後通過的時程為準。

（中央社）