【2020大選】中國人不打中國人　郭台銘：講給習近平、特朗普聽

鴻海董事長郭台銘今天（29日）晚間在fb發文表示，他說中國人不打中國人，是同時講給中國大陸聽、講給習近平聽、講給特朗普聽、也是講給全世界聽。

據中央社報道，郭台銘日前對台灣政府軍購發表中國人不打中國人等說法，台灣總統蔡英文今天出席活動受訪指出，中國國家主席習近平從未放棄對台動武，郭台銘這些話比較適合講給中國聽。

郭台銘今天（29日）晚間在fb發文表示，他說中國人不打中國人，是同時講給中國大陸聽、講給習近平聽、講給特朗普聽、也是講給全世界聽。（郭台銘fb）

郭台銘今天晚間在fb發文表示，中國人不打中國人，不只是講給自己人聽，同時講給中國大陸聽、講給習近平聽、講給特朗普聽、也是講給全世界聽。

他指出，這是對全世界的宣示，他有信心能夠締造和平，當有了和平與安定後，才能全力放心拚讓台灣「重振經濟、創造未來」。

郭台銘說，對那些不肯面對現實無視台灣困境，只會抹紅抹黑的政客，他敢宣示和平，要堅持民主，必捍衛國家。

他指出，民進黨政府的兩岸政策乏善可陳；口口聲聲說要維持現狀，上任迄今提不出具體作為，實際上卻處處設限，讓兩岸關係大開倒車。

郭台銘說，兩岸分治70年，開放交流30年，很多人的祖先來自海峽對岸，先後踏上這塊土地，彼此之間只有先來後到的差別而已。無論原先來自何方，現在都是驕傲的中華民國國民，生活在台灣這塊土地，大家共同打拚，創造了台灣經濟奇蹟。

他指出，大家都是中華民國國家隊的一員，兩岸開放交流這麼多年，本來就有共同默契，只要不破壞現狀，就不存在戰爭問題。但蔡政府號稱維持現狀，卻不斷向台灣人渲染大陸威脅，彷彿戰亂將至。

郭台銘認為，正是因為蔡英文和前行政院長賴清德政治操作，讓如今的兩岸只剩下互相猜忌，虛耗台灣的國力。他請蔡總統多花點心思在治理和施政，不要再把心思都花在選舉上。