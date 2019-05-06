韓國瑜倡高雄設自經區　蘇貞昌：會打擊台灣產業

5日（周日），高雄市長韓國瑜在FB直播中再倡議高雄設立「自由經濟示範區」（簡稱自經區），希望人才、資金等得到鬆綁，並兩度向行政院請求給高雄一個機會。 行政院長蘇貞昌則表示，國民黨執政時遲遲不敢設立自經區，現在卻突然要爭取；設立自經區會打擊台灣產業，進口中國大陸的茶葉加工，出口就叫做台灣茶，農民恐怕很難接受。

蘇貞昌表示，設立自經區會打擊台灣產業。（資料圖片）

韓國瑜表示，要努力衝經濟所以提出設立自經區，自經區就是把所有人才、資金、原材料、產業鬆綁。他又指前市長陳菊也提出高雄需要自經區，又認為如果人才鬆綁，跨國白領階層都可以進入高雄；金融資金鬆綁，全世界的錢可以來高雄；原材料鬆綁，很多材料加工在高雄生產完畢就行銷全世界。

韓國瑜說，如果有自經區，所有人流、資金、資訊可以接軌全世界。現在中美進行貿易戰，很多美、歐產品希望秘密生產，怕商業機密洩漏出去，如果自經區結合資訊安全管理成為生產基地，就會有很多人來高雄投資。

韓國瑜認為自經區對高雄是脫胎換骨的好機會，希望在高雄創造一個如小新加坡、小香港般讓地方高度自由的經濟流動，他更兩度向行政院喊話，請求讓高雄設立自經區。

蘇貞昌：農民很難接受

蘇貞昌早前表示，自經區如果大量開放中國大陸的農產品進來，會造成台灣區內區外不公平，同時中國大陸的半成品來到台灣，稍微轉一下就變台灣製造，對台灣產業必定不好，會打擊台灣農產。蘇貞昌5日晚上又在FB發文表示，國民黨執政時遲遲不敢設立自經區，現在卻突然要爭取；進口中國大陸的茶葉加工，出口就叫做台灣茶，農民恐怕很難接受。

（綜合報道）