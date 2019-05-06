【2020大選】王金平赴漳州祭祖祈求初選順利　與劉結一會面受關注

參與國民黨總統黨內初選的台灣前立法院長王金平6日（周一）上午率團搭乘班機前往廈門，再轉往漳州，展開3天2夜「祭祖尋根之旅」。 外界關注王金平此行將與大陸國台辦主任劉結一會面。

王金平祖籍地漳州龍海市白礁村的王氏家廟，設施標示有「臺灣王金平祖籍地」字眼。（網絡圖片）

漳州當地的路標甚至有標註「台灣王金平祖籍地」。（網絡圖片）

王金平表示，此行在祭祖儀式中會把參加初選的事稟報祖先，因為這是人生重大的決定。除了要匯報祖先，也要祈求祖先的庇佑。

王金平又稱，兩岸之間的穩定和平是最需要追求的，所以兩岸一切能夠從文化當作一個橋樑，以血緣當作一個根本來互動的話，彼此就能互相尊重和交流合作，也都會為對方來著想，這樣兩岸才能謀求到真正的穩定和平。

與劉結一會談主題受關注

據早前報道，王金平表示此行將與大陸國台辦主任劉結一在廈門會面，原則上不談政治問題，但客隨主便，會尊重對方安排。更有台媒指出，王金平與劉結一會面時會談及兩岸關係、九二共識與反台獨等主題，但不觸及「和平協議」，王金平另外還可能會見福建省委、廈門市委官員。

王金平曾在1992年赴陸，當時定調為「私人行程」，之後便再也沒到訪大陸，此次祭祖之旅是王金平第2次赴陸，也是首次正式訪問。

（綜合報道）