韓國瑜倡設自經區　蔡英文反對：不能讓台灣貨中國貨分不清

高雄市長韓國瑜5日在FB直播中再倡議高雄設立「自由經濟示範區」（簡稱自經區），希望人才、資金等得到鬆綁，並兩度向行政院請求給高雄一個機會。 台灣總統蔡英文6日（周一）在FB表示反對自經區，又稱不能讓「台灣貨」和「中國貨」分不清楚；在中美貿易戰正酣之際，提議設自經區是將台灣置於遭美國報復的風險。

韓國瑜倡議高雄設立自經區，希望人才、資金等得到鬆綁，並兩度向行政院請求給高雄一個機會。（資料圖片）

據早前報道，韓國瑜表示，自經區就是把所有人才、資金、原材料、產業鬆綁；原材料鬆綁，很多材料加工在高雄生產完畢就行銷全世界。現在中美進行貿易戰，很多美、歐產品希望秘密生產，怕商業機密洩漏出去，如果自經區結合資訊安全管理成為生產基地，就會有很多人來高雄投資。

蔡英文表示，政府一直關注中美貿易戰的影響，最核心的策略就是讓台商將生產基地從中國大陸移回台灣，用台灣貨，而不是大陸貨出口，才不會受到高關稅的影響。

蔡：將台灣置於遭美國報復的風險

蔡英文批評，在中美貿易戰正酣的時候，竟然有政治人物還在提自經區，說要「進口中國茶葉加工變成台灣茶」，讓「台灣製造」和「中國製造」分不清楚，這不但影響台灣品牌的信用，也將台灣置於遭美國報復的風險。她指提出自經區的政黨和地方首長寄望的是和中國大陸綁在一起，她強調不能讓台灣貨和中國貨分不清楚。

蔡英文指這3年來台灣好不容易擺脫經濟被鎖在中國大陸的情況，台灣的經濟不需要再透過自經區走回頭路。

（綜合報道）