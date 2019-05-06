【觀察】網絡霸凌還是伸張正義？　韓國瑜為何深受「假韓粉」之擾

高雄市長韓國瑜上周四（2日）參加網絡直播節目中痛斥「假韓粉」，還抨擊這些人「小癟三、窩囊、下流、陰暗、可憐」，措辭之強烈差點引發失言危機。此事一反韓國瑜所謂「愛與包容」的原則，無形中亦顯出韓國瑜深受「假韓粉」之擾。

韓國瑜（右一）曾接受媒體人黃光芹（左一）專訪。（POP Radio節目組）

「假韓粉」究竟做了哪些事讓韓國瑜不堪其擾呢? 「假韓粉」之所以為假，在於其用「韓粉」的名義做出傷害這群支持者的形象和韓國瑜本人。例如，民進黨立委簡煥宗在上周五（3日）在高雄市議會質詢韓國瑜之後，網友在Facebook留言要幫議員「接小孩」，則為明顯的恐嚇行為，而這則留言卻又反過來成為民進黨議員拿來批評韓國瑜的工具。

而其實這也不是「假韓粉」第一次運用網絡做為霸淩的工具。曾幫韓國瑜寫書《跟著月亮走》的資深媒體人黃光芹，今年3月因為在韓國瑜的訪問中曾問其是否參選2020總統，而後遭到網絡霸淩，其中也不乏恐嚇的言論，最後間接導致黃光芹和韓國瑜反目成仇，成為頭號「韓黑」。

韓國瑜上月27日現身挺韓大會活動現場，受到大批韓粉熱情簇擁，現場「選總統」呼聲不斷。（中央社）

而韓國瑜所認知的「假韓粉」或許是帶有特定政治意圖的一群人，由於韓國瑜未來可能還有2020總統大選的選戰要打，因此他選擇在此時講重話，試圖切割這群人。但所謂的「假韓粉」的存在真的是這麼單純嗎? 也許無法排除這些是「韓粉」的非理性行為。

對韓國瑜產生傷害的不僅「假韓粉」，熱情支持者可能也會，正所謂「水能載舟，亦能覆舟」或許就是這種情況。例如，「韓粉」揚言在2020總統大選候選人中「非韓不投」，更是讓韓國瑜無形中和國民黨處於對立的局面。此外，近期「韓粉」自發性集結替韓國瑜造勢，也讓目前只能以「被動式」參選的韓國瑜又再次處於尷尬的局面，最後韓國瑜只能呼籲這些活動「不要擾民」。

韓國瑜的高人氣導致其擁有許多支持者。（資料圖片）

「韓粉」可能自認「洞悉」韓國瑜的真實想法，因此代為行之，透過造勢試圖讓韓國瑜能持續處於高人氣，以便贏得黨內初選。然而，由於韓國瑜的高雄市長身份，也使得這樣的行為無疑成為雙面刃，即便韓國瑜贏得國民黨黨內初選，但可能在總統大選中反倒成為其致命的弱點。

韓國瑜的高人氣導致其擁有許多支持者，但這些「韓粉」中究竟誰是真的，誰是假的，恐怕無法簡單定論。另一方面，將支持者簡化成「真假韓粉」，其實並無助於解決問題，因為每個熱情支持者都會認為自己才是「真韓粉」，而非我族類的異議就是「假韓粉」。

換言之，當「韓粉」變得類似像「正義」一樣成為一種道德描述詞時，反而容易使得社會走向民粹化，也使得社會多元批評和懷疑的聲音逐漸淪為一言堂，也在一定程度上扼殺了社會進步的可能性。因此關鍵的問題並非誰是「真假韓粉」，而是支持者的行為是否合乎理性，或者是否有違社會善良風俗和法律界限。一昧地仇視「假韓粉」其實反而助長了社會對立，也讓進一步的對話更加困難。由於缺少對話的可能性，立場先行的社會氛圍只會讓社會陷入分裂的惡性循環，而這樣的趨勢無助於社會團結。