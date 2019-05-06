台灣缺席WHA將造成「國際防疫缺口」？　大陸： 民進黨的謊言

第72 屆世界衞生大會（WHA）報名今天（6日）截止，由於台灣尚未收到邀請，將再度缺席。對此，大陸國台辦和外交部當天強調，關於台灣參加世衞大會的問題，必須按照「一個中國」原則處理，強調這個局面「完全是民進黨當局造成的」。 陸委會同一天則回應稱，大陸國台辦和外交部的不實謬論，是對外散布天大謊言，不僅剝奪台灣民眾的健康權益，更嚴重破壞全球衞生安全。

本年度的世界衞生大會將在本月20至28日在瑞士日內瓦舉行，註冊日期於6日截止，台灣未獲邀請，將無法參加。（資料圖片）

國台辦：台缺席WHA是民進黨造成

台灣曾在2009至2016年，以「中華台北」名義、觀察員身分參與世衞大會。大陸國台辦發言人馬曉光6日指出，過去台灣參加世衞大會，是在兩岸均堅持一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。但民進黨當局自2016年5月執政以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣無法繼續參與世衞大會。這個局面完全是民進黨當局造成的。

馬曉光指出，大陸始終高度重視台灣同胞的健康福祉。在「一個中國」原則前提下，採取了多項措施促進兩岸衞生領域合作交流，並對台灣參與全球衞生事務做出妥善安排，體現了大陸方面對待台灣同胞的善意和關心。

大陸外交部發言人耿爽6日在記者會上回應稱，所謂不讓台參加世衞大會將導致「國際防疫體系出現缺口」，根本不存在。（資料圖片）

大陸外交部：不存在造成「國際防疫缺口」

對於台灣多次聲稱其缺席世衞大會將造成「國際防疫缺口」，大陸外交部發言人耿爽同一天回應稱，根據中方同世衞組織達成的安排，台灣的醫療衞生專家可以參加世衞組織相關的技術會議，有需要時，世衞組織專家可赴台灣進行考察或提供援助。

耿爽強調，台灣能夠及時獲得世衞組織發布的全球突發公共衞生事件信息，台灣發生的突發公共衞生事件信息也能及時地向世衞組織通報。這些安排確保了發生突發公共衞生事件時，台灣均可及時有效應對。所謂不讓台參加世衞大會將導致「國際防疫體系出現缺口」，根本不存在。不過是民進黨當局圖謀參與世衞大會的謊言和藉口。

台灣曾在2009至2016年，以「中華台北」名義、觀察員身分參與世衞大會。

陸委會批北京散布天大謊言

台灣陸委會當天則批評，大陸外交部和國台辦的不實謬論，是對外散布天大謊言。陸委會指，中共當局以其片面設定之「一中原則」，錯誤引用聯大2758號決議及WHA25.1號決議，剝奪台灣民眾的健康權益，更嚴重破壞全球衞生安全。

陸委會又稱，大陸不僅違背世界衞生組織憲章，更印證其漠視台灣2300萬民眾的健康權益。陸委會強調，台灣有參與國際組織與活動的權利和義務，「無需中共同意」，也只有台灣政府才能為2300萬台灣人民的健康安全負責。

（綜合報道）