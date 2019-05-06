王金平訪陸晤廈門市委書記：兩岸血緣無法切割　中華兒女同根生

參與國民黨總統黨內初選的台灣前立法院長王金平周一（6日）上午率團搭乘班機前往廈門，再轉往漳州，展開3天2夜「祭祖尋根之旅」。據中央社報道，王金平當天晚間在廈門與廈門市委書記胡昌升會面，並接受宴請。他在致辭時表示，兩岸之間的文化血緣關係無法切割，所以中華兒女「本是同根生」。 原本外界多認為王金平最有可能在晚間的會面場合上與國台辦主任劉結一會面，但最後出席的只有廈門當地官員，劉結一並未現身。也有隨行的王氏宗親指出，聽說見劉結一的行程會排在最後一天（8日）。但此前也有台媒說二人或於周二（7日）會面。

王金平6日下午帶領宗親祭祀廈門延平郡王祠。（聯合新聞網）

報道稱，王金平當天抵達廈門後，便前往廈門延平郡王祠參拜，但沒有接受媒體訪問，隨後則與國台辦聯絡局長劉軍川、廈門市台辦主任王玲等人會面。

王金平在會面時表示，此次和宗親組團返鄉來尋根祭祖，除了今天向延平郡王致祭之外，明天也會回到漳州市龍海市角美鎮白礁村祭拜祖先，同時也要拜訪在大陸的王氏宗親朋友們。

王金平稱，在台灣，除了原住民與新住民之外，絕大多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先有後，在台灣紮根發展的時間有長有短，但兩岸擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

王金平又指，大陸是大家血緣的根源，儘管因為兩岸長期的分治對立，拉大了彼此的距離，產生許多重大的歧異，但是慎終追遠的文化傳承，卻始終綿延存續。他說，台灣的每一個人都已經在台灣落地生根，都是不分彼此的親骨肉。而兩岸之間的文化血緣關係也無法切割，所以中華兒女「本是同根生」。

王金平與廈門市委書記胡昌升一同步入會議廳。（ETtoday新聞雲）

接著王金平接受廈門市宴請，在舉杯致辭時表示，他27年沒有來到大陸，今天可以藉由返鄉祭祖的機會，來和各位好朋友相見，他的內心既激動又感動，「親眼見證了廈門的進步和發展，更讓金平內心感慨，台灣再不急起直追，未來恐怕連台北和廈門相比，都會顯得失色了。」

王金平並再次強調，兩岸血脈相連，都是中華兒女。希望透過更多的交流和來往，共創和平，共同繁榮發展。

據悉，王金平曾在1992年赴陸，當時定調為「私人行程」，之後便再也沒到訪大陸，此次祭祖之旅是王金平第2次赴陸，也是首次正式訪問。

（中央社、ETtoday新聞雲）