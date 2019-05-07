【2020台灣大選．觀察】王金平祭祖尋根　大陸已成選舉加分項？

參加2020年台灣總統大選國民黨黨內初選的前立法院長王金平周一（6日）起訪問大陸，展開3天2夜「祭祖尋根之旅」。 王金平是今年繼韓國瑜，宋楚瑜之後，第三位訪問大陸的台灣重量級政治人物，分析認為大陸已經不再是台灣選舉的「票房毒藥」，反而已經成為加分項目，甚至是台灣政治場上再也無法迴避的「話事人」。

王金平周一前往大陸訪問，抵達當天即與廈門市委書記胡昌升會面，周二（7日）則會轉往祖籍地福建漳州龍海市角美鎮白礁村祭拜祖先。

雖然離開前受訪將此行定調為祭祖行程，但王金平到埗後先是與廈門市委書記會面，後續還有國台辦主任劉結一，行程中亦有安排參訪台商企業，顯然並非單純的私人訪問。值得注意的是，這也並非王金平首次訪問大陸，1992年就曾以私人名義訪問過大陸，但這次是首度公開且正式的訪問。

王金平與廈門市委書記胡昌升會面。（網上圖片）

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王金平在訪問中多次強調台灣絕大多數人的故鄉都在大陸，兩岸擁有共同血脈，呼籲兩岸以血緣文化的傳承作為進一步化解分歧、邁向和平的基礎。

可以看出，王金平希望借此次訪問，從兩岸血緣、文化的角度出發確立兩岸連接，進而幫助自己在兩岸議題上佔據一席之地，提升自己在此次總統初選中的話語權。

王金平到訪，大陸官方有給予高規格接待，自然有其政治考量。一個顯而易見的事實，就是大陸是要通過王金平的訪問，進一步提升自身在兩岸關係中的主導力量。過去台灣有意參選總統的各方政治人物，都會前往美國、日本訪問，其中尤以爭取美方認同最為關鍵，這也常被台灣媒體揶揄為「赴美面試」。

但近年來隨着大陸實力壯大，兩岸實力對比開始出現傾斜，台灣內部也出現了應否倒向大陸的辯論。雖然尚無定論，但對不少政治人物來說，與大陸擁有良好關係，以及上任後能夠推進兩岸往來，已經成為參選乃至勝選的有利武器。

王金平訪問大陸，展開3天2夜「祭祖尋根之旅」。（網上圖片）

由於明年的台灣總統大選將是一個轉折點，親民黨主席宋楚瑜「前腳剛走」，王金平大陸「後腳馬上跟到」。從有意參選但又不方便參選的高雄市長韓國瑜開始，許多重量級政治人物先後前往大陸參訪，與大陸官方進行多層次的會晤和溝通。

分析認為，大陸已不再是台灣選舉的「票房毒藥」，反而已經成為加分項目。在這種情況下，大陸亦將會通過他們來向台灣社會展示對推進兩岸關係、加強兩岸合作的誠意。至於暗地裏的意涵，則是要證明大陸已經成為台灣政治場上再也無法迴避的「話事人」。