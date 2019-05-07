台灣延長涉密人員赴陸管制期　馬英九「登陸」或再等3年

綜合台媒報道，台灣立法院今天（7日）三讀通過《國家機密保護法》部分條文修正草案，對包含前正副總統等涉密人員出境登陸，由原管制三年，加訂得延長一次，最長管制六年，被解讀劍指前正副總統馬英九與吳敦義。 國民黨當天發表新聞稿表示，民進黨利用國會多數暴力強制通過修法，這是政治鬥爭，對執政黨為選舉而修法行為予以「嚴厲斥責」。又指嚴刑峻法必然窒礙難行。

報道稱，原本的《國家機密保護法》26條，針對離、退職人員之出境管制期間為三年，並且規定國家機密核定機關得事情形縮短或延長，但修法後刪除「縮短」字眼，只能延長，管制期加總最久可以延長為6年。

台灣前正副總統馬英九、吳敦義的三年管制期本來將於今年5月20日到期，未來恐應此項修法導致他們前往中國大陸或出國的計劃受影響。

台灣前正副總統馬英九、吳敦義的三年管制期本來將於今年5月20日到期。（資料圖片）

此外，原本《國家機密保護法》32條規定，「洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑。」，修法後新增，洩漏或交付國家機密給予外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人者，處3年以上、10年以下有期徒刑。預備或陰謀犯處2年以下有期徒刑，所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至二分之一，即最重可判15年。

原本《國家機密保護法》34條規定，「刺探或收集經依本法核定之國家機密者，處五年以下有期徒刑。」修法後新增，刺探或收集國家機密給與外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人者，處1年以上、7年以下有期徒刑，刺探或收集屬絕對機密者，加重其刑至二分之一。

（中時電子報、聯合新聞網）