台灣連續第三年未能出席世界衛生大會　蔡英文：強烈譴責大陸阻撓

第72屆世界衛生大會（WHA）將於本月20日起在瑞士日內瓦舉行，台灣在報名截止限期前仍未獲得邀請，幾乎肯定將連續第三年無法出席。 台灣總統蔡英文7日（周二）在Facebook表示，對於中國大陸再次阻撓世界衛生大會發出邀請函給台灣，甚至聲稱「台灣缺席世界衛生大會不會讓國際防疫體系出現缺口」，表達強烈譴責。

本年度的世界衞生大會將在本月20至28日在瑞士日內瓦舉行，註冊日期於6日截止，台灣未獲邀請，將無法參加。（資料圖片）

蔡英文7日又在訪視新北市貢寮區漁會時表示，世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）本來就應服務全世界人的健康，而非維持一個國家的特定政治立場，中國大陸越打壓，會讓台灣人越不滿，國際社會也越來越不滿；在台灣參加世界衛生組織和世界衛生大會上設路障，這不能讓台灣和國際社會接受。

據早前報道，對於中國大陸外交部及國台辦表明台灣參會須按照「一個中國」原則處理，且不存在造成「國際防疫缺口」的說法，台灣外交部表示嚴正抗議與強烈譴責，又指「台灣一天都不歸中國政府管轄」。

台灣外交部7日再表示，仍積極協調邦交國與理念相近國家洽請世衛邀請台灣。英國在台辦事處7日表示，今年以及前幾年，英國都支持台灣參與世界衛生大會。美國國務院稍早也重申，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，這包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO）等。

台灣曾連續8年參與世界衛生大會

根據資料，世界衛生大會是世界衛生組織的最高權力機構，每年開會一次，決定世界衛生組織政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與世界衛生大會，但其後因兩岸關係轉趨緊張，2017、2018連續2年台灣未能參與世界衛生大會。

（綜合報道）