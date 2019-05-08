【觀察】中美貿易戰蔡英文叫好　幸災樂禍還是一箭雙雕？

高雄市長韓國瑜於2019年5月3日在高雄市議會接受質詢時，面對時代力量議員黃婕詢問關於「自經區」細節的問題，韓國瑜以一貫的回覆口號「高雄發大財」來回應，事後遭到不少網友質疑他對於「自經區」的了解並不充分，而韓國瑜之後則透過直播說明「自經區」的規劃構想，並呼籲政府協助將「自經區」設在高雄。

對此，台灣行政院於5月6日發表聲明，說明政府目前沒有創設自經區的規劃，同時也對自經區當成「拼經濟」的必要選項抱持一定程度的質疑。

而或許是民進黨已經將韓國瑜當做國民黨2020總統大選的潛在候選人，因此關於自經區的議題已經不只是經濟問題，甚至被提高到政治層面，除了行政院發表聲明之外，總統蔡英文、高雄前市長陳菊和農委會主委陳吉仲也都特地公開表示反對韓國瑜的構想，頗有圍攻韓國瑜的意味。

韓國瑜的高人氣導致其擁有許多支持者。（資料圖片）

其實，這並非民進黨首次反對韓國瑜的構想。在2019年3月12日，行政院長蘇貞昌就曾提出「自經區」的三個問題。首先，自經區恐造成區內、區外不公平情況，這對整體而言顯不妥當。其次，中美貿易戰還在進行，大陸借此將產品繞到台灣，變成台灣製造出口，對台灣形象恐造成不利影響，甚至會被當成是中資共犯，遭美制裁。最後，全世界對租稅不公平競爭和補貼的規定越來越嚴格，台灣如有相關機制恐怕會引發貿易糾紛。

而蔡英文於5月6日重提「自經區」表示反對，她說「政府態度很明顯、清楚，是抱持反對態度，不能因為自經區的出現使台灣貨跟中國貨分不清楚，以至於台灣的貨品在世界市場上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。」顯然這個說法是重覆先前蘇貞昌提出的第二點質疑。

對於高雄市長韓國瑜主張在高雄設自經區，蔡英文在LINE上表示反對。（影片截圖）

不過，蔡英文發表這些言論的時間點則有巧思，她刻意選在美國總統特朗普在推特上宣布的同一天。換言之，蔡英文利用中美貿易戰的話題，借此「一箭雙雕」，首先批評了親中的韓國瑜，甚至也在一定程度上暗示韓國瑜的「高雄發大財」其實背後帶有「賣台」的風險。

再者，間接表達對於兩岸經濟融合的反對，因為在中美貿易戰的大脈絡下，台灣經濟必須保持一定程度的獨立性才不會受影響。這個聲明背後的想法恐怕就是未來蔡英文將秉持的選舉策略，即將經濟發展分成「親中賣台」和「獨立自主」的兩種「統獨」路線。

但蔡英文的「幸災樂禍」恐怕並不符合台灣利益，因為有太多的證據顯示，台灣和大陸的經濟已經在一定程度捆綁在一起。台灣元大寶華經濟研究院在2019年3月底提出2019年台灣GDP成長恐只有2.1%，但在特朗普的推特發言後，預測的GDP成長率將面臨「保二」危機。其背後原因在於貿易戰對於美中貿易依存度高的國家及地區的影響特別大，尤其台灣又屬於三角貿易關係，自然是首當其衝。

特朗普和劉鶴在今年三次會面，期間雙方對談判均有積極的表示。（圖源:Getty）

如果蔡英文不是無知，顯然則是別有用心，當她選擇在這個時間點將中美貿易戰和自經區議題連結起來，其實還是為了2020總統大選考量。

此外，解決台灣經濟的良藥並非廣設自經區，而是產業升級和如何留住人才等問題，如果只是一味地認為自經區能夠解決所有問題，或者因為反中而禁設，恐怕將使得台灣經濟淪為藍綠的口水戰下的犧牲品，將再次喪失發展的機會。