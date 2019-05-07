蔡英文深夜傳LINE：我做總統，就不用擔心主權

台灣總統蔡英文6日深夜透過LINE訊息向網友們講話，她提到，「只要蔡英文做總統，你們不用擔心我們的主權」，她一定盡全力保衛台灣主權；她也再次表示，反對高雄建自經區。

對於高雄市長韓國瑜主張在高雄設自經區，蔡英文在LINE上表示反對。（影片截圖）

蔡英文6日講話涉及話題廣泛，包括居住正義、主權、假訊息以及自經區，影片中，還響起貓咪走路的鈴鐺聲。

蔡英文表示，有人擔心社會住宅太少，政府已經加緊速度建構社會住宅，正在興建2萬多個，希望到明年底可以有4萬戶，可以提供給年輕朋友，還有8萬戶是包租代管，總共在8年之內要做20萬戶。

蔡英文也提到，「只要蔡英文做總統，你們不用擔心我們的主權」，她一定盡全力，一定會盡政府最大的力量，一起來保衛台灣主權。

民眾還問到假訊息，她說，目前政府已經多管齊下，行政院正在全面修法，只要涉及到公共利益，都會在相關法律加註、增加或修改條文，讓傳遞不實消息的人受到處罰，也請國安單位對這些不當消息來源進行調查。政府也告訴這些監理機構，人民的期待是有效積極執法，假訊息這件事情讓社會很不安，也全方位來處理。

對於高雄市長韓國瑜主張在高雄設自經區，蔡英文表示，政府態度很明顯、清楚，是抱持反對態度，不能因為自經區的出現使台灣貨跟中國貨分不清楚，以至於台灣的貨品在世界市場上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。

（中央社）