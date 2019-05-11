仍列鴻海新任董事候選名單　郭台銘：不會續任董事長

鴻海10日晚上公佈新任董事候選名單，已經表示參選台灣總統的郭台銘依舊位列其中。 不過，郭台銘表示，雖然在鴻海新任董事候選人名單之列，但他不會續任董事長，如果在國民黨總統初選未出線，他也不會回去。

郭台銘參加「永齡華人抗癌聯合行動」記者會。（聯合新聞網）

鴻海10日召開董事會，通過新一屆董事候選人名單，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。

對此，郭台銘今天（11日）在「永齡華人抗癌聯合行動」記者會上接受媒體聯訪時表示，鴻海新任董事長人選交由董事會決定，自己則百分之百確定不會回去擔任董事長，如果國民黨黨內總統初選未過也不會回去了。

此前，郭台銘在接受媒體採訪時表示：「公司未來的大方向還是會由我來參與指揮，日常運作我會退到第二線。我覺得應該淡化我的個人色彩。」郭台銘還透露：「被我罵的越凶，越有可能是接班人，接班人肯定不是跟我創業的這群人，年齡太近，我一定要年齡跟我差20歲的。」

據悉，鴻海將在6月21日召開股東會，其中將全面改選董事。

若當選5到10年內把癌症變成慢性病

郭台銘今天還談及健康問題。他說，政治必須為健康服務，如果未來當選總統，將會在5到10年內把癌症變成慢性病或感冒一樣，讓國人免於癌症的恐懼。

郭台銘會後受訪表示，現在全民健保不夠用、醫生很血汗辛苦等，如果未來當選總統，將設法提升效率；為讓國人免於罹患癌症的恐懼，如當上總統則會將健康醫療當作施政要務之一，設定健康大目標，讓台灣的好醫護齊聚訂定計畫，在5到10年內將癌症變成慢性病或感冒一樣。

他還說，蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟人」，他有能力用經濟替醫療健康、替環保服務。

（中央社）