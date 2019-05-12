【2020大選】大數據顯示：韓國瑜網絡聲勢下降　正負評近黃金交叉

在台灣2020總統大選的熱門人選之中，雖然目前高雄市長韓國瑜在各項民調仍然領先國民黨內和其他政黨的可能人選，但根據Quickseek的網絡輿情大數據觀察顯示，韓國瑜最近一周不僅網絡聲勢下降，正負面評價也接近「黃金交叉」，其中媒體負面評論已經高過正面評論。

網絡輿情大數據觀察顯示，韓國瑜最近一周不僅網絡聲勢下降，正負面評價也接近「黃金交叉」。（資料圖片）

根據Quickseek輿情大數據顯示，韓國瑜的網絡聲勢佔比從「五點聲明」前的65%，至5月11日（上周六）已跌至36%，新聞媒體的負面評價超越正面評價為-4.26%；PTT（台灣使用人次最多的網絡論壇之一）負面評價也超越正面為-10.83%；其他論壇更達-11.62%。

甚至韓國瑜總體口碑PN值也僅剩1.0701，已接近「黃金交叉」。PN值為正面評價除以負面評價，數據大於1代表正面多於負面，數據小於1則表示負面多於正面。從趨勢看，韓國瑜從五點聲明、自經區爭議、真假韓粉等連鎖效應下，PN值一直下降。

蔡英文表現持續良好

至於現任總統蔡英文的PN值為1.1597。根據Quickseek觀察，自去年底九合一選舉過後，蔡整體呈現穩健上漲，不僅在總討論聲勢，正面評價也持續穩定領先其他候選人。倒是台北市長柯文哲自去年選舉過後，網絡聲勢並不算亮眼，尤其FB同溫層的討論指數支持度，呈現-10.89%。

新北市前市長朱立倫最近一周的總體口碑PN值居第一，表現為正評比負評多，但因朱立倫的總體聲勢太小，即便口碑PN值居第一，但也無法發揮作用。

據了解，Quickseek系統廣泛且完整地搜集來自新聞、社群、論壇、APP、影音等來源的話題，再依照正負評、熱門度、來源、關注度、瀏覽數、回覆數、贊同度等進行分析。去年底九合一選舉前，多家台媒也引用Quickseek系統以作分析。

（綜合報道）