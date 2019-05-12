騰訊旗下收費WeTV進軍台灣　業界：客服問題藏隱憂

大陸線上串流影片網站「騰訊視頻」早前傳出將在5月循愛奇藝模式，透過代理商在台灣落地，引發台灣政府的憂慮和反對。 不過近日一款名為「WeTV」的App已悄然現身蘋果App Store和Google Play台灣區，是騰訊改以香港子公司Image Future Investment（HK）Limited名義直接上架，以收費會員方式在台提供影音服務。

騰訊化身WeTV會員制影片平台，透過香港子公司登陸台灣。（App Store截圖）

大陸「愛奇藝」影音串流平台在台業務經營得有聲有色，產業圈從今年3月就已盛傳，騰訊、優酷5月將循愛奇藝模式，透過代理商，繞過台灣經濟部投審會審查進軍台灣。

不過騰訊日前就透過香港子公司Image Future Investment（HK）Limited的名義，在台灣上架「WeTV」App提供影音服務，程式內提供購買VIP會員。

根據App Store上的資訊，WeTV用戶可選擇訂閱1個月、3個月、1年等服務周期。其中包月費用為190元（新台幣．下同）、優惠價90元；包季度首次250元，續費每季度560元，並提供簡繁體、泰文和英文界面，設有台灣區Facebook專頁。

據悉，線上串流影片平台並非陸資赴台開放項目，大陸亦未開放台灣相關商家赴陸落地。台灣經濟部投審會2016年11月駁回愛奇藝在台設立子公司的申請，愛奇藝便採折衷方式，透過在台代理商「歐銻銻娛樂」負責會員收入，雖在台依法繳稅，但遭質疑鑽漏洞登台。

有台灣市場人士認為，WeTV僅透過Facebook專頁和意見反映網頁兩種管道服務客戶，沒有台灣客服電話，若屆時有糾紛爭議，恐難保障台灣消費者權益。

（中央社）