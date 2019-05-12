「年輕人拿那麼多薪水」又失言？　郭台銘：意思是「只」拿那麼多

台灣鴻海董事長郭台銘自從宣布角逐2020總統大選後，話題不斷。他今天（12日）接受傳媒訪問時提到，政治要替經濟服務，「如果年輕人還是拿那麼多的薪水，台灣經濟是沒有希望的」。 豈料此番言論在網絡上引發爭議，有網民發文表示，「有你這種『慣老闆』，台灣年輕人無望」。郭台銘傍晚則緊急在Facebook發文澄清。

郭台銘稱，他是在談年輕人低薪問題，意思是不願年輕人的薪水「只」能拿這麼多。（資料圖片／中央社）

郭台銘在Facebook發文指出，他受訪時是說，目前台灣如果還不走國際型經濟，就還會是「悶經濟」、「平庸式經濟」，若沒有結構性改變，年輕人的薪水就「只」能拿這麼多，台灣經濟就是無望的。

他表示，自己整段話要表達的意思是，台灣經濟不好、年輕人低薪問題嚴重要解決，因此他若當選，會將解決年輕人低薪問題列為首要工作。

郭台銘強調，之所以出來參選，就是為了拚經濟，讓所有爸爸媽媽和他們的孩子都能幸福，「希望讓年輕人有未來」，因此當選後也會將解決年輕人低薪問題列為首要工作。

今天是母親節，郭台銘還透露自己的私人行程，是帶媽媽先去老家燒香「看看爸爸」，再到大安森林公園走一走。他趁機溫情喊話說，家人是每個人在外打拚最好的依靠，「所以今天要和我媽媽還有太太說我愛妳們，謝謝妳們，辛苦了！」

（台灣《經濟日報》）