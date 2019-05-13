蹲下幫攝記綁鞋帶　緊握美女記者手　郭台銘遭質疑作秀

台灣鴻海董事長郭台銘自表態參選總統後，走到哪都與傳媒形影不離，而他也積極與記者「套近乎」，擦出不少火花。 除了在傳媒鏡頭下跪在農場上食草外，他還彎腰幫記者綁鞋帶，日前更緊握一名美女記者的手，令這名記者一夕爆紅。

郭台銘日前接受採訪時，緊握住美女記者的手，引發熱議。（自由時報）

郭台銘日前在一場活動中，突然彎下腰來為一名攝影記者的鞋子綁鞋帶，並稱「這樣才不會跌倒……人生才不會跌倒」，難得的一幕被傳媒爭相報道，引發輿論熱潮，有聲音批評他「作秀太過頭」。

郭台銘11日出席一場活動時特別澄清此事。他表示，自己經常爬山，看過有人因為鞋帶鬆掉而跌倒。當時他看到面前的攝影記者鞋帶鬆了，當下的反射動作就是要趕快幫忙綁鞋帶，「不然他跌倒，後面一堆人一定會向前倒，而他拿了那麼重的攝影機，搞不好就整個砸在我頭上，怎麼辦？」「說穿了也是保護我自己！」

訪問最後，郭台銘還一邊緊握身旁一名女記者的手，一邊回答提問。不過這名女記者面對突如其來的場面，報以微笑。

郭台銘一連串對記者的親切舉動，足見其對傳媒版面的重視。事實上，自參選以來，他就用各種方式增加自己的傳媒曝光度，包括跪在地上食草、地震後「路過」網傳裂開的路面等。

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郭台銘與記者的愛與怨

不過翻查往年報道，郭台銘曾與多間傳媒有不愉快的往事。他曾委託集團律師狀告一名台灣《工商時報》的記者，也曾警告過台灣《蘋果日報》「別再亂寫了」，聲稱要買下該報；集團更控告大陸《第一財經日報》發表的「富士康經營血汗工廠」一文，要求查封記者財產，並索賠3000萬人民幣。

2007年12月，郭台銘控告一名宣稱寫書爆料「鴻海集團逃漏稅等醜聞」的台灣《壹週刊》記者臧家宜涉嫌「勒索恐嚇」。當時台灣《聯合報》報道稱，鴻海集團高達五百人的法律「部隊」素來聞名，人數之多在企業界居冠；無論在商場競爭或是對抗傳媒，鴻海的法律部門從不手軟，控告傳媒記者的次數恐居台灣企業之冠。

郭台銘最近一次指責傳媒，則是今年3月13日，他在Facebook上批評台灣《經濟日報》和《聯合報》，並揚言退訂，指責台灣傳媒處理新聞報道「偏頗、草率、唱衰、不求甚解」。

（綜合報道）