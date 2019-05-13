【2020大選】吳郭會登場　郭台銘拒當副手：習慣決策而非參謀

表態參選2020台灣總統的鴻海董事長郭台銘今天（13日）與國民黨主席吳敦義會面，他在會後記者會回答傳媒提問，表示他不適合當副手，因為自己習慣做決策，而非參謀。 郭台銘還在會後發布3點聲明，包括希望參選人遵守黨內初選辦法且辦法符合民主程序，納入手機民調，以及舉行公開辯論會。

郭台銘說，自己長期做決策，不適合當副手。（中央社）

郭台銘指出，他向黨中央提出3點建議。首先，每位參選人都須遵守黨內辦法的各項規定，希望辦法符合公平、公正、公開的民主程序。其次，希望手機民調納入初選，比例由黨中央決定，但建議參考民進黨手機民調的相關規定。

再者，他建議黨中央舉辦公開的政見發表會、公開辯論會，以及公開回答黨員代表、傳媒代表、公民代表有關政策方針的問題，讓人民了解執政理念、誰最適合做總統。

至於若初選由他人勝出，是否可能擔任副手，郭台銘說，他不是副手的適合人選，他一直以來都是做決策而非參謀，但他會用各種方法協助勝出者。

郭台銘說，自己沒有資格和特朗普當朋友。（資料圖／路透社）

郭台銘：我沒資格和特朗普做朋友

有傳媒在記者會上提問，郭台銘如何應對「好朋友特朗普」拋出對華增加關稅的政策時，郭語出驚人地表示「我沒有資格跟人家做朋友。」

郭台銘說，這是一個大問題，特朗普是他很尊敬的美國總統，但他並非自己的好友，「我沒有資格跟人家做朋友，只能說他是專注拚經濟的總統，我就不特別在這邊提美中貿易戰了。」他強調，自己的政策是希望台灣在貿易戰中做一個左右逢源的受益者，而不是「左支右拙的被支配者」。

郭台銘先前表示，特朗普在知道他參選總統後，仍然願意邀他進入白宮會談50分鐘，還說兩人是好朋友。「我與好朋友特朗普，都將在明年爭取成為國家領導人的職務，特朗普告訴我，這是一個Tough job，一個極富挑戰的工作。」

國民黨​：初選民調不納入手機

針對郭台銘關心的黨內初選納入手機樣本，國民黨黨務人士稍晚表示並無此規劃，稱將針對住宅電話進行「戶中抽樣」，本就涵蓋年輕族群，且樣本數也較多，不會有少數意見放大成多數的狀況。

黨務人士解釋，「戶中抽樣」會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通亦不會抽樣。根據評估，手機民調「弊大於利」，主要是目前對於住宅電話和手機抽樣的佔比沒有一致的比例和執行基礎，且民調公司只有住宅電話的樣本資料庫，還可能遇到手機收訊不佳而中斷等狀況。

根據台灣Quickseek上周的輿情大數據顯示，2020總統大選候選人的網絡聲量佔比，韓國瑜以35%位列第一，蔡英文以18%居次，郭台銘則以17%排行第三。

（綜合報道）