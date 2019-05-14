【2020台灣大選】韓國瑜「高雄辦公」論惹爭議　蘇貞昌批其外行

高雄市長韓國瑜在13日接受專訪時透露，假使當選2020年台灣總統，會在高雄辦公室辦公，台灣輿論普遍認為這是韓國瑜鬆口參選總統的跡像。 但他高雄辦公的言論就引起極大的爭議，行政院長蘇貞昌批評韓國瑜外行，亦網民嘲諷韓國瑜是「追小三但住家裏」，不過高雄辦公一論亦有支持者民進黨籍的台南市長黃偉哲就認為對南部發展是好事。

蘇貞昌批評韓國瑜外行。（資料圖片）

韓國瑜昨日表示，即使被動參選國民黨總統，任何情況下都不會離開高雄，即使明年1月選上總統，也會在高雄上班，行政院長則在台北上班，對立法院負責，達到南北平衡。

「高雄辦公」論一出即引起各界的爭議，行政院長蘇貞昌指，當總統跟行政院長不是在那裏都可以辦公的問題，也不是因為個人有多偉大，而是要帶領一個團隊。總統有一個很強的團隊，才能拚國防、外交並保護國安，進行各方面工作。蘇貞昌引述韓國瑜說，總統府在台北，韓一個人在高雄，就住高雄人的隔壁，讓高雄人覺得天天看得到他，照樣吃滷肉飯，批評韓國瑜言論外行。

韓國瑜拋出高雄辦公論，更指自己任何情況下都不會離開高雄。（資料圖片）

中華大學兼任講座教授杜紫宸亦在臉書表示，反問總統是否自己想待在那就待在那，並要上千名的總統府幕僚、行政院官員全部強迫遷居，不點名批評韓國瑜是「要萬人就一人」。杜紫宸又說，中央政府機構所在地是由法律訂定的，不是由總統決定，又引例指美國總統特朗普也不敢把白宮搬到紐約。

網民的比喻更有趣，有網友指韓國瑜是「跟女友說我先跟別人結婚但住妳家，永遠不離開妳」、「我要去追小三。追到了。還是會住家裡。你還是看的到我。感動嗎」，亦有網友批評「總統在高雄上班其他都在台北，那這樣選你有屁用」、亦有人嘲諷韓國瑜「如果兩岸統一，我就在高雄當中國領導人」。

台南市長黃偉哲支持總統在南部辦公，認為有利於南部的發展。（網上圖片）

台南市長聲援韓國瑜

但「高雄辦公」論也有支持者，台南市長黃偉哲回應說，雖然自己是民進黨員，但是站在南部人的立場，韓國瑜所提的主張有相當的吸引力，如果將來全國的政治中心能從台北移到高雄，對南部人來講也是好事一椿；如果總統在高雄辦公、在高雄視事，對南部的發展都是一件好事。

（綜合報道）