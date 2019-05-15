【2020台灣大選】蔡英文的「抗中拒統」牌究竟有多厲害？

根據台灣總統府發言人林鶴明表示，總統蔡英文於當地時間2019年5月14日下午前往林口海軍陸戰隊六六旅，探視「莒光園地」的節目拍攝，「巧遇」台灣網紅「館長」陳之漢，引發外界關注。 台灣知名網紅「館長」陳之漢為知名健身房老闆，以個性火爆著稱，由於其常評論時事和政治，因此成為台灣熱門實況主播，館長在2018年台灣「九合一」大選前，火力全開批評民進黨政府，力挺「北柯南韓」，一度遭綠媒三立電視台抹黑謾罵，而今他一反常態和蔡英文同台，引發外界批評他是「政治變色龍」。

「館長」在直播中透露，剛開始和蔡英文見面有點不習慣（圖源：網路圖片）

台灣網路觀察家朱學恆認為館長代表的是台灣主流民意的想法，因此可以將館長的意見做為「民意風向球」來看待，而民意如流水也是民主政體中時常出現的現象，不是特別令人意外的事。而對蔡英文來說，目前的選戰策略是先求在「英德大戰」中獲勝贏得黨內初選的資格，因此透過和網紅同台吸引青年民眾拉抬選情始終是蔡英文的努力目標。

根據台媒《風傳媒》和《新新聞》在5月15日公佈納入「手機族」的最新2020總統大選民調中，蔡英文和賴清德在白綠藍「三足鼎立」的對比式民調中，蔡英文、賴清德支持度分別為25.0％、25.5%，由賴清德小勝，但由於差距不到1個百分點，顯示蔡英文的支持度有「後來居上」的局面。

其實蔡英文並非館長首次「合體」的民進黨政治人物，2019年1月7日館長曾和民進黨主席卓榮泰以網路直播方式議論時事，而在4月9日館長也曾跟民進黨賴清德同台，頗有為賴清德輔選的意味。而館長為什麼會找民進黨政治人物直播呢? 一方面是館長希望突顯其客觀中立的立場，因此常說歡迎「藍綠」政治人物上他的直播，但另一方面改變館長的態度的原因恐怕是2019年1月2日大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所發表的「習五點」，以及之後蔡英文強烈回應提出的「四個必須」。

換言之，在民進黨操作下的「一國兩制」讓館長這種死忠的「中華民國派」宣稱支持所謂的台獨。在民進黨的操作下，「台獨」延伸成兩種意涵，一種是支持「台灣獨立」，例如「台獨建國」或「台獨公投」等行為，而另一種就是維持現狀，其邏輯就是反對和大陸統一的「台獨」，其實也是大多數「中華民國」派的立場。

「館長」陳之漢日前在直播中批評韓國瑜，在台灣輿論引起關注。（網絡圖片）

曾經當過海軍陸戰隊的館長曾說誓死效忠「中華民國」並不令人意外，但曾幾何時國民黨支持統一卻變成了背叛「中華民國」，恐怕這是怎樣也說不清楚的。

因此，從時間點來說，當「拒統」成為台灣主流的意識型態後，館長開始願意接納民進黨政治人物，甚至批評國民黨「舔共」也就合情合理。而館長的轉變的例子之一，就是從他在5月14日直播中因為「支持韓國瑜」公開向網友們道歉，正式宣佈他從「韓粉」轉為「韓黑」的開始。

1995年，李登輝專機抵達美國雪城，在機場發表談話。（資料圖片）

而館長之所以批評韓國瑜，除了他表態願意參加國民黨黨內總統初選「背叛高雄市民」之外，另一個原因恐怕還是韓國瑜和大陸的友好關係。而類似於館長這樣的人在台灣社會中並不少見，足見民進黨操作「抗中拒統」的選舉策略仍然在一定程度上發揮作用。

民進黨的黨內初選的局勢逐漸明朗化，由近來蔡英文的聲勢不斷拉高，或許在可見的將來仍然會是蔡英文代表民進黨出征，而越接近選舉關頭，蔡英文恐怕會持續不斷操作「抗中拒統」牌，以便拉抬選情。

日前多維新聞訪問台灣學者曾指出，蔡英文可能在2019年年底仿效1995年李登輝訪美的舉動，借此刺激中國大陸加以反制，以便製造兩岸對立緊張，讓她的支持度再上一層樓。如果此猜測屬實，則兩岸關係在緊張對立的局面下恐有擦槍走火的疑慮，屆時將影響台灣民眾的福祉，也為兩岸未來帶來不可抹滅的陰影。