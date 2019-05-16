【2020台灣大選】願當朱立倫的行政院長？郭台銘：是節目效果

鴻海董事長郭台銘周三（15日）參加FB直播節目時點評各個2020總統大選的熱門人選，更表示若前新北市長朱立倫贏得國民黨黨內總統初選，他願意當朱立倫的行政院長。 不過他同日晚間又表示當時只是為了節目效果，他強調「我有信心，一定贏得國民黨的總統提名初選」。

在直播節目中，郭台銘接受主持人挑戰，為各個2020總統大選熱門人選貼標籤。他形容朱立倫是「時不我與」。（影片截圖）

在直播節目中，郭台銘接受主持人挑戰，為各個2020總統大選熱門人選貼標籤，這些標籤總共有12個選項。郭台銘認為朱立倫是「時不我與」，雖有40年的政治資歷，但現今恰逢全球經濟結構轉變，需要懂經濟的人帶領，加上藍營又冒出許多「太陽」。當時主持人問及，如果朱立倫代表國民黨參選，郭台銘是否願意擔任經濟部長或行政院長？郭台銘聽完後當場承諾願擔任行政院長，又指主持人就做經濟部長就好。

郭台銘又指高雄市長韓國瑜是「絕頂聰明」的政治家，因為去年地方大選不樂觀，但韓國瑜竟能用最少的資源將「綠地變藍天」。不管國民黨誰出線，韓國瑜都是能夠帶領台灣走向未來的人。但郭台銘又指「坐大位光靠外表是不夠的」。

至於前立法院長王金平，郭台銘以「敢做敢當」來形容。他指王金平是說選就選到底，堅持他的路持續走下去，像是早前以「祭祖」名義訪問中國大陸及與大陸國台辦主任劉結一會面，「這兩天大家抹紅我的時候，他就不怕」。

郭台銘形容蔡英文是「黔驢技窮」。（影片截圖）

郭：蔡英文黔驢技窮 賴清德優柔寡斷

對於總統蔡英文，郭台銘以「黔驢技窮」形容。他說民主進步黨應該改名叫「民主退步黨」，因為它不敢接受公平的初選競爭，他指「總統就該有大格局」

郭台銘又以「優柔寡斷」來形容賴清德，指賴清德既然要做一個選手上戰場，就不要說不能批蔡英文，「今天你上了戰場就沒有退縮的空間」。郭台銘表示，台灣要走出去，需要一個慎謀能斷的人，賴清德一手好牌打成這樣，是典型的優柔寡斷。

在直播節目中，郭台銘形容柯文哲是「心口不一」。（影片截圖）

至於台北市長柯文哲，郭台銘則認為是「心口不一」。他指柯文哲心裏想的跟嘴巴說的都不一樣，而且也一直在觀望，心中想的就是要選大位，導致他左右失據，所以唯有心口合一，才能爭取總統大位。

不過同日晚間郭台銘參訪台東鐵花村時卻表示，節目中的談話只是為了節目效果，他強調「我有信心，一定贏得國民黨的總統提名初選」，又指這才是他最真實、發自內心的話，原因是他最懂經濟和高科技產業。

朱立倫表示，雖然這是為了節目的效果，但還是非常感謝郭台銘的肯定。（資料圖片）

朱立倫周四（16日）則表示，雖然這是為了節目的效果，但還是非常感謝郭台銘的肯定。

（綜合報道）