【2020台灣大選】蔡英文賴清德有共識　民進黨初選將納手機民調　

民進黨在周五（17日）進行第二次總統初選協調，民進黨秘書長羅文嘉會後宣布，總統蔡英文與前行政院長賴清德雙方陣營，都同意民進黨總統初選納入手機民調。但手機所占比例將參考專業意見，20日將再開會討論。

數據顯示，台灣合格選民1800萬人中有500萬人只有手機沒有市話，是「純手機族」。蔡英文及賴清德在民進黨初選的其中一個爭議點就是應否納入手機民調。蔡英文主張500萬純手機族的意見不該被忽視，而賴清德則認為手機民調會衍生造假等問題。

台灣擁有多達500萬名「純手機族」。（網上圖片）

至於國民黨總統初選民調則無納入手機樣本，將針對住宅電話進行「戶中抽樣」，國民黨務人士指出，經由專家、學者組成的民調諮詢小組的評估，認為手機民調是「弊大於利」，執行上亦太過複雜。至於外界認為民調納入手機樣本才能顧及年輕人的想法，黨務人士指出，國民黨初選民調採「戶中抽樣」，本就包含年輕人，為使樣本符合母體數還會進行加權，也就是說，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。

有分析認為，手機民調就是因應社交平台興起的舉措，台灣民眾已逐漸接受在手機上瀏覽選舉資訊，被各個政黨視為重要的政治生活與選舉投票決策資訊來源參考。相反，主要使用家用電話的民眾，往往習慣以傳統媒體例如電視新聞或政論節目來接受選舉資訊，導致最終的民調結果會難以反映當前台灣愈趨盛行的「網紅政治」。

（綜合報道）