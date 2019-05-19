馬英九吳敦義出境管制再延2年　吳敦義6月赴「國共論壇」恐生變

台灣總統府上周五（17日）正式發函，將前總統馬英九、前副總統吳敦義的出境管制期限延長2年。身為國民黨主席的吳敦義原定6月赴陸參加「國共論壇」，並與中共總書記習近平進行「習吳會」，如今變數大增。 馬英九、吳敦義周日（19日）共同舉行記者會，抨擊政府修法是出於政治考量、因人設事，將向總統府提出相關申復。馬英九更批評，此次管制毫無正當性，在沒有違法及洩密下恣意延長管制期，「根本是羞辱性的行政處分」。

馬英九（左）與吳敦義（右）19日在國民黨召開記者會指出，將向總統府提出申復。（中央社）

台灣立法院日前完成《國家機密保護法》部分條文修正，明定涉密人員出境管制期限可由現行3年延長為最長6年。由於馬英九、吳敦義3年管制期至今年5月20日屆滿，總統府上周五（17日）宣布，在研議後已發函給卸任總統、副總統，延長管制期限2年。

總統府發言人黃重諺表示，考量到國家機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則，但管制並不等於完全限制，只是需要依法提出申請。

國民黨內人士透露，國共論壇預計在6月18日、19日左右登場，吳敦義擬率團出席，因此依原管制規定，在20個工作日前向總統府申請赴陸，5月17日是最後申請期限。依原定規劃，吳敦義出席國共論壇必然有與習近平會面安排，藍營研判，總統府延長出境管制期的動作，令「習吳會」形同破局。

馬英九表示，請蔡英文向他們詳細說明延長理由。（中央社）

馬英九：望蔡說明延長理由

馬英九在19日下午的記者會上表示，他卸任3年來，從未違反《國家機密保護法》相關規定，更不用說沒有洩漏任何機密。他反問，洩密一定要出境「真不知是哪個時代的邏輯」，而且延長2年亦無依據標準，直批此次管制毫無正當性，在沒有違法及洩密下恣意延長管制期，「這根本是羞辱性的行政處分。」

馬英九表示，他一向守法，雖然無法接受延長管制的決定，但若要出境還是會提出申請，為維護自身權益，他和吳敦義會向總統府提出申復，無論總統府有何疑慮，兩人都願意到府親自向蔡英文說明，亦希望蔡英文向他們詳細說明延長理由。

吳敦義則說，兩人在執政時期有權有責，都要維護中華民國的最高利益、造福台人，如今卸任「愛國都來不及了，怎麼會去洩密？」希望蔡英文能好好檢討，不要因個人情緒或不正確的想象，輕率地因人設事。

（綜合報道）