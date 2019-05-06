【2020總統大選．觀察】吳敦義為何要讓韓國瑜碰軟釘子？

韓國瑜於2019年4月23日針對總統大選發表五點聲明，首度公開拒絕參加黨內初選，而國民黨中常會則於4月24日下午針對黨內初選開會，確定「徵召韓國瑜」參加黨內初選，形成韓國瑜「被動式」參選的局面。 不過在黨主席吳敦義分別和韓國瑜、王金平和朱立倫見面之後，吳敦義於5月4日卻又針對韓國瑜的情況發表意見，明確指出「即使是被動納入參加初選，也一定要登記、繳交初選作業費，並且要參加初選的政見發表會」，這番談話顯然是針對韓國瑜「被動式」參選給予「軟釘子」。

4月30日，高雄市長韓國瑜（右）與國民黨主席吳敦義（左）會面，兩人互動熱絡。 （網上圖片）

韓國瑜的「韓五點」已經讓他在台灣政壇充滿爭議。韓國瑜想選2020總統大選已經不僅是「司馬昭之心」，而更是到達「此地無銀三百兩」的地步，然而如果對照韓國瑜在2019年3月間的談話說「2020總統大選絕不在他的考量之內」，則可以發現他的「起心動念」將在未來成為考驗他的誠信問題。

吳敦義的這手「軟釘子」則是會讓韓國瑜坐實了「吃碗內看碗外」的處境。無論韓國瑜再如何地「被動式」參選，但最終仍然要在程序上透過登記領表等作業程序「主動」參加黨內初選。而未來的局面發展可能有兩者，一者是吳敦義最後仍然替韓國瑜量身打造特別辦法，成為真正的「被動式」參選，其二則是按照目前的局勢發展，韓國瑜在「程序正義」上吃了「軟釘子」。

國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫於5月4日會面（圖源：中國國民黨）

目前吳敦義以公平的說辭來約束韓國瑜，聽來頗有道理，但實際可能是吳敦義企圖透過黨機器的權力來給韓國瑜下「緊箍咒」，借此宣示彼此間的權力關係，讓韓國瑜明白自己並非「草鞋皇帝」，而只是國民黨的「功臣將相」。

韓國瑜在「韓五點」中批評國民黨的權貴密室協商或許踩到了吳敦義的痛點，也使得韓國瑜和黨內高層的鬥爭無形中更加白熱化，而目前韓國瑜還不算真正地加入國民黨黨內初選，究竟未來會如何發展還是未定之天，但可以肯定的是，這場初選將演變成國民黨內庶民和權貴的鬥爭，也成為另類的「階級鬥爭」。