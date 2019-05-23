未獲邀出席世界衛生大會　台灣衛福部長場外舉行71場會談

第72屆世界衛生大會（WHA）周一（20日）起在瑞士日內瓦舉行，台灣連續第3年未收到參會邀請。 據台灣《中央社》報道，截至周三（22日）為止，台灣衛生福利部部長陳時中今年已在場外舉行71場雙邊會談，超過去年的60場。

台灣衛福部長陳時中21日與美國衛生部長阿扎（Alex Azar）在世衛場外舉行雙邊會談。 （衛福部／中央社）

報道指，雖然台灣未受邀參與WHA，不過陳時中仍率領「世衛行動團」前往日內瓦，並透過與其他國家舉辦雙邊會談等方式，向國際發聲。截至22日為止，陳時中在日內瓦已舉行71場雙邊會談，超過去年的60場。

陳時中21日與美國衛生部長阿扎（Alex Azar）在世衛場外舉行雙邊會談。他會後稱，兩人談及健保問題時「最後談開了，整整談了半小時」，讓美方很有興趣，他覺得很自豪。陳時中又說，阿扎向他直言「發覺台灣制度上似乎有很多可以學習」，他則不好意思地說「可以互相交流經驗」。

此外，台灣外交部表示，截至23日上午為止，今年WHA共有16個友邦為台灣發聲；在台灣17個邦交國中，梵蒂岡為非世俗國家，向來不針對政治性議題表達立場。同時，還有美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、澳洲、新西蘭等8個理念相近國家發表友台言論，外交部對此表達感謝。

對於台灣多次聲稱其缺席世衛大會將造成「國際防疫缺口」，大陸外交部早前已回應稱，根據中方與世衛組織達成的安排，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關的技術會議，有需要時，世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助。不過台灣陸委會就反駁指，台灣有參與國際組織與活動的權利和義務，只有台灣政府才能為2300萬台灣人民的健康安全負責。

（綜合報道）