【2020台灣大選】賴清德突襲黨部提「贏的策略」　民進黨初選再延

2020台灣大選箭在弦上，民進黨中央黨部周三（22日）召開中執會討論初選日期，擬參選的前行政院長賴清德在中場休息時意外現身黨部，提出「贏的策略」。 賴清德提議，他和總統蔡英文、高雄市長韓國瑜對比，只要蔡贏韓或他輸韓，他都會無條件支持蔡競選連任；但若他贏韓，同時韓又贏蔡，那就請大家支持他出馬競選。 黨主席卓榮泰在下半場會議開始後宣布，盼就新提出的方式和尚存問題，請初選5人協調小組再協調，下周三（29日）再開中執會討論，隨即宣布散會。

民進黨中央黨部周三（22日）召開中執會討論初選日期，擬參選人賴清德意外現身，提出「贏的策略」。（中央社）

民進黨中執會周三（22日）討論初選相關事宜，黨主席卓榮泰措詞強硬地表達不同意修改民調辦法，隨即離席宣布中場休息。直到長達1小時休息時間結束，卓榮泰回到會議室繼續進行下半場，豈料他卻突然宣布散會，下周三（29日）再開中執會討論。休息結束到宣布散會過程僅2分鐘，令一些中執委感到錯愕。

隨後，賴清德借用中央黨部記者室召開記者會，表示他已向黨中央提出一個「贏的策略」供思考，希望基於「讓初選具備公信力、希望黨內和諧、基於對蔡英文的尊重、秉持參選並非為個人」四大原則，在維持初選辦法情況下提出新方案。

賴清德指出，只要蔡英文民調贏了韓國瑜，不論自己的民調輸韓或贏韓，都會無條件支持蔡競選連任；但若是賴贏韓，而韓又贏蔡，呼籲蔡英文及黨中央都能支持提名他出馬角逐。

蔡英文受訪指出，初選輸或贏沒有「讓」的問題。（中央社）

蔡英文：輸或贏沒有「讓」的問題

針對賴清德提出「贏的策略」，蔡英文周四（23日）受訪說，賴清德在長時間的協調期都沒有提出此策略，中執會亦未提出討論，她認為「我們贏就是贏、輸就是輸，沒有所謂『讓』的問題」。

蔡英文說，初選的規則其實有方案在討論，而且已討論相當長的時間、快要有結論。中執會所做的決議只要公平合理，她都會遵從，希望中執會不要再拖延，能夠儘早做出決定。

被問及黨主席卓榮泰主持議事中斷會議，是否有不公正的問題，蔡英文說，中執會是有進行實質討論，至於下周中執會要怎麼舉行，相信中執委與黨部會做出最好的處理。

（綜合報道）