【六四三十】王丹：是時候建立「六四學」研究了

5月18日，由華人民主書院、以及香港支聯會共同舉辦的「六四事件30週年– 中國民主運動的價值更新與路徑探索國際學術研討會」，於台灣大學開啟為期兩天半的會議。 六四事件親歷者王丹表示，「六四事件」迄今已逾30年，這段時間過去了，或許也是時候建立「六四學研究」。

王丹表示學界可以開始構築六四學。（廖士鋒攝）

王丹表示，經歷了30年的時間，研究者應該可以試著把「六四事件」放到國際的空間下思考，例如與其他國家的學生運動或社會運動，進行橫向比較。

另一方面，研究六四，也必須回溯整個八十年代中國大陸的發展脈絡；再者，王丹認為，「六四事件」最主要是受到中國大陸過去五四運動的影響，而非西方或外來勢力的影響。因此，王丹認為可以在這三個框架底下，建立起六四學的研究。

現任加拿大維多利亞大學政治學系教授、也曾經是大陸國務院前總理趙紫陽部屬的吳國光表示，1989年中共軍隊的介入天安門廣場上的學生運動，實屬一種「軍事政變」，這次政變同時解決了中共內部的矛盾、以及中共與學生之間的矛盾。

吳國光認為，1989年學運最終被鎮壓，是先經過中共黨內領導人變遷，在當時是一種軍事政變的形式，先處理掉同情學生運動的趙紫陽，進而確認了下一步對廣場學生運動的處理方式，這是一種不同於西方或第三世界國家的、具有「中國特色」的政變。

因此，從當時中共調動軍隊、撤換趙紫陽到任命江澤民，吳國光認為整個過程就是一場軍事政變，而當時實際握有軍權的鄧小平，更是該次政變的關鍵。