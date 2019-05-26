談日本災後都市重建優於台灣　柯文哲：日本沒有統獨問題

台北市長柯文哲日前赴日本訪問，他今天（26日）參訪宮城縣石卷市並了解311大地震災後重建情況後，坦言日本是很好的學習對象。 至於日本的優秀表現是否與政治不被意識形態綁架有關，他則笑着回應「因為日本沒有統獨的問題」。

柯文哲訪日，台灣駐日代表謝長廷陪同。（中央社）

柯文哲日本行即將告一段落，不過被問到替自己打幾分，就不願自評分數。台灣駐日代表謝長廷則自告奮勇地回答指出，「我覺得他應該打80分。」

柯文哲表示，日本與台灣在政治、經濟、文化、社會上都很接近，但日本又比台灣先進一點，所以是一個很好的學習對象。有記者詢問柯文哲是否對於台灣的任期制有不同意見，柯文哲認為台灣文官制度應要穩固，讓政策不會因政務官更迭而有所更改，例如日本的災後重建計能夠以10年為期，台灣政策卻常常大轉彎，「如果遇到這種要大規模重建的計劃就完蛋了。」

至於日本的中央與地方合作，體現在311地震災後重建中。柯文哲坦承，像石卷市120公頃大規模的都市重建，「這哪裏是一個市長可以決定」，因預算絕對不是地方足以承擔。他認為，日本在這方面上有板有眼、相當有次序，肯定比台灣好。至於日本的優秀表現是否與政治不被意識形態綁架有關？他就笑言「因為日本沒有統獨的問題」。

（綜合報道）