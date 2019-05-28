台灣漢光演習陸軍戰術輪車撞廢棄崗哨　15官兵受傷

台灣漢光35號實兵演習周一（27日）起執行，由三軍部隊採聯合實兵對抗模式。 駐新竹縣湖口鄉的陸軍第六軍團裝甲第542旅裝騎連，今天發生意外，一輛軍人駕駛的中型戰術輪車不慎撞擊廢棄崗哨，導致15人受傷，送醫治療後無生命危險。

台灣陸軍中型戰術輪車。（網上圖片）

台灣漢光演習陸軍湖口營區戰術輪車撞廢棄崗哨，15官兵受傷送醫。（中央社）

據中央社報道，台灣陸軍湖口營區542旅裝騎連一輛滿載官兵的中型戰術輪車，今天下午4點多不明原因撞倒營區內的廢棄崗哨，車上15名官兵事發時因車輛撞擊慣性往前推擠，造成骨折、氣胸等傷勢。受傷官兵送醫後均無生命危險，詳細肇因仍待專案小組調查。

由於明天蔡英文計劃前往湖口視導聯合反機降作戰對抗操演，部隊臨時突發事故，軍方始料未及。但將領表示已妥善處理，並安置受傷官兵，不影響明日操演。

台灣總統蔡英文檢閱漢光35號實兵演習。（蔡英文Facebook）

歷年漢光軍演意外已致11死

公開資料顯示，台灣自1984年以來每年都會舉行漢光軍演，1996年因台海危機取消當年演習。據台灣《自由時報》統計，漢光演習自1984年舉行以來，已發生8宗戰機意外事故，造成11人死亡。2018年漢光演習首日，就有飛行員駕駛F-16戰機不幸撞山遇難。

同年軍演第2天，蔡英文在屏東九鵬基地視察時，面前突然出現不明物體墜落，冒出濃濃白煙。此事一度傳出是導彈掉落，最後證實是一架靶機發射後，加力器的燃燒物掉落山坡，火勢延燒約4個多小時。在同日另一場模擬演習中，有一枚迫擊炮未響。

（綜合報道）