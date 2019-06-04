【平鑫濤逝世】瓊瑤因「插喉之爭」與繼子女決裂　前妻出書揭恩怨

綜合台媒報道，皇冠集團創辦人平鑫濤2016年病倒入院，皇冠出版社今天（4日）發聲明稱他上月23日已過世，享壽92歲，瓊瑤在Facebook上寫下2700字懷念平鑫濤，指丈夫「解脫了」，她也「放下了」，希望隨著平鑫濤的去世，「把過去一切的不快，都化為詳和。」 而與之對應的是，早在2年前，瓊瑤曾因丈夫插鼻胃管的事件，與平鑫濤的子女意見相左，雙方最終甚至決裂，瓊瑤帶著自己所有著作的版權，離開了平家與皇冠出版社。當時沉默50年的平鑫濤前妻林婉珍，也趁機出版回憶錄，揭秘三人之間的離合恩怨。

瓊瑤丈夫平鑫濤逝世，享年92歲。（Facebook）

支持丈夫「安樂死」 瓊瑤與繼子女意見相悖

平鑫濤與前妻林婉珍育有3名子女，離婚後與作家瓊瑤再婚。2016年平鑫濤入院昏迷，瓊瑤在2017年公開丈夫臥病消息，指對方已經患上失智症，希望可以尊重他的醫院，可以走得有尊嚴，主張拔管放棄治療。

但是平鑫濤的子女卻堅持要為爸爸插上鼻胃管，認為爸爸並沒有「病危」，只是「失智」，所以堅持讓平鑫濤繼續接受治療，雙方無法達成共識，一度掀起論戰。

平鑫濤的兒子平雲曾透過Facebook寫下「一封沉重的公開信」，認為瓊瑤一連串發文透露父親病情，猶如在寫長篇小說，使他們不能接受。最終，一直堅定不插管的瓊瑤妥協，把丈夫的照顧權交還於平家人，並說「我相信你們也是愛爸爸，我含淚投降了！不過，你們三兄妹要在場，既然要插，越快越好！」

平鑫濤前妻林婉珍出書，書中回憶她與瓊瑤（右）糾纏不休的過往。（《中時電子報》）

前妻曾出書 指責瓊瑤橫刀奪愛

不過，瓊瑤隨後即出版新書《雪花飄落之前：我生命中最後的一課》，訴盡內心委屈，並帶著自己所有著作的版權，離開皇冠出版社。

而平鑫濤前妻林婉珍其後也出版《往事浮光》一書，以「沉默50年，終於發聲」反擊，直指「婚姻最大的問題就是瓊瑤」，導致其一家五口的平靜生活支離破碎，並寫下瓊瑤介入她的婚姻內幕佐證。

林婉珍稱，過去她也曾找瓊瑤談判，但瓊瑤卻說都是平鑫濤在追她，要她看緊老公。林婉珍在書中還透露，為了小孩她默默吞忍長達10年，還有當初被平鑫濤逼著簽字離婚的心酸。

瓊瑤：從今以後要活得快樂

而在悼念平鑫濤的長文中，瓊瑤則再次指出，「你我都是二度婚姻，當初明明是你拚命追求我，長達16年。讓我受了多少委屈！這個社會，對婚姻的兩方，看法是不公平的。我一直對於詆毀我的言論保持沉默。」

瓊瑤還說，「從今以後，我要活得快樂，幫你把過去三年多的痛苦一起活回來。你若有知，也會含笑於九泉吧！？至於那些對我們不了解的人，編出的各種故事，我也希望隨著你的去世，煙消雲散！讓我們用有愛的心，把過去一切的不快，都化為詳和。」

（聯合新聞網、ETtoday新聞雲、TVBS）