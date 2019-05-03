伊拉克女婿疑為爭監護權殺台灣岳父母　再強抱一歲兒子離境返國

台北市蕭姓老夫婦雙屍命案，死者的伊拉克籍女婿涉重嫌，警方掌握他搭機到日本再轉飛阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）城市杜拜，最後疑潛逃回伊拉克，台灣刑事局已通報國際刑警組織請求協查並發布「紅色通報」。因台灣與伊國關係不密切，辦案人員對抓人遣返不樂觀。

疑兇Ali Hammad Jumaah拖著行李箱離開畫面曝光（點圖放大）↓↓↓

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伊拉克籍男子Ali Hammad Jumaah在台涉犯案後，抱著一歲多兒子匆忙離台，前天下午主動打視訊電話給蕭姓妻子，雙方通話廿六分鐘。凶嫌自稱已到伊拉克巴格達，蕭女只見兒子全程哭鬧，即使身上無明顯外傷，仍擔心兒子安危。士林地檢署為協助母子團聚，將透過國際刑警組織及非政府組織等國際團體搶救小孩回台灣。

七旬蕭姓老夫婦前天上午被發現陳屍台北市士林區住處，檢警初步調查，死者的伊拉克籍女婿為爭搶一歲兒子監護權來台，四月廿九日深夜因不滿岳父母不讓他帶兒子出門，於隔天凌晨勒斃岳父母，卅日凌晨帶兒子離台。

前天下午因年幼兒子不斷哭鬧吵著找媽媽，凶嫌主動打電話給正在作筆錄的妻子，檢警得知凶嫌撥打視訊電話後，隨即安排蕭女在偵訊室接聽；據了解，視訊畫面顯示，他身處在一處室內房間，抱起哭泣的兒子放在胸前與妻子視訊通話，雙方對話內容提及殺人情節，但專案小組不願透露細節。

專案小組查出凶嫌上月卅日上午搭機至日本，當晚從日本搭機出境，前天入境杜拜，懷疑他已轉往伊拉克。刑事局透過駐日聯絡官將情資提供日本警方，透過日警請求國際刑警組織發布「紅色通報」，陸續聯繫伊拉克及杜拜警方查證。

刑事局與日本警方常聯手追查毒品及詐欺案，培養一定默契，杜拜雖是全球金融重鎮，但與台灣警方只少量合作，曾交換情資，偵辦網路兒童色情及跨境詐欺案件，至於伊拉克與台灣警方幾無合作，交涉難度高。

據指出，國際刑警組織通報未必對會員國具強制力，跨境追人牽涉國情與外交關係，司法「技術性」問題複雜，因這名犯嫌涉殺人重罪，犯罪發生地在台灣，且帶未成年兒子脫離家庭涉「略誘」，這是台灣可主張的施力點，但犯嫌為伊拉克籍，即便在境外落網，如何遣送往台充滿未知數。

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