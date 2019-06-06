【台灣2020大選】台媒：王金平見韓國瑜造勢成功決定退選

台灣前立法院長王金平在周四（6日）與國民黨五人小組會面後，宣布不參加國民黨黨內總統初選。 他在退選聲明中批評新初選辨法「奇奇怪怪」，但台灣《聯合報》則指，王金平是看到韓國瑜的造勢大會成功，加上自己失去深藍的支持者而感到難過，於是才決定退選。

報道指韓國瑜於6月1日舉行的造勢大會有逾30萬人出席。(資料圖片)

聯合報引述王金平陣營中人指，王金平退選除了因為長期批評初選制度，都未有得到黨中央回應外，另一個原因是韓國瑜的聲望。

韓國瑜6月1日在台北凱格蘭大道造勢，成功號召30萬人到場支持，讓王金平認為繼續初選會對他不利，應權衡新的戰術，繼續「且戰且走」。報道又指，王金平是在兩個星期前，向自己陣營透露退選的念頭，關鍵是他發現自己的支持者，有不少淺藍、淺綠的票，但深藍這部分幾乎快要找不到支持者，令他覺得自己枉費了40年來在黨內的努力，也讓他有些難過。

據指，王金平團隊有少數人支持他獨立參選，但王金平認為自己是忠貞黨員，從未批評黨或是其他參選人，目前脫黨參選的意願也不高。至於被問到王金平會否為其他國民黨參選人助選，其團隊的消息指，郭台銘和韓國瑜陣營都有透過共同朋友拉攏王金平，但王金平現階段不會做任何表態。

（聯合報）