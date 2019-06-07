柯文哲：一國兩制模式在台沒有市場　大陸須傾聽台灣民意

無黨籍台北市長柯文哲日前接受中評社採訪，面對兩岸關係，他強調應遵守體制，改善現狀。他指出，目前蔡英文政府希望對大陸強硬贏得支持，這種情況下兩岸關係很難改善。 柯文哲又表示兩岸都要體諒對方的政治現實，一國兩制模式在台灣沒有市場，大陸需要多傾聽台灣民意。

柯文哲表示，要在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展。（網絡圖片）

被問及他對雙城（上海—台北）論壇有何立場，柯文哲表示，兩岸交流還是有他的延續性，那政策要穩定，所以兩岸還是要遵守過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲稱，兩岸的交流，他的基本態度是「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的精神，還是要五個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，他稱只要是有利於雙方人民福祉，有利於兩岸關係和平發展，我都不會拒絕，也都會努力去做。

稱蔡英文把對大陸強硬當作強心劑

對於當前的兩岸關係，柯文哲稱，蔡英文於2016年當選後，在5月就職到10月雙十演說這五個月，中國大陸方面的發言仍是聽其言觀其行，當時還在觀察階段，但10月雙十文告一發表後，雙方關係就一直惡化，最後甚至惡言相向，到了今天難以化解的僵局。

他說，如果可以重來一遍，回到2016的5月到10月，如果有更好的溝通管道，更好的彼此的善意，也許可以避免今天這種局面。

柯文哲認為，目前的僵局，內部因素是因為蔡英文領導的民進黨執政不力，民意支持度偏低的情況下，也許把對大陸強硬當作強心劑，民進黨目前失去引導民意的力量，就開始以對抗中國大陸鞏固剩餘的民意。

另一個外部因素，柯文哲說，就是美中對抗的國際局勢，他說美中貿易戰只是表面，這是兩個霸權的問題，在美中對抗的情形下，蔡英文很明顯偏向美國，變成只押一邊以後，就讓台灣失去了兩強之間遊走的空間。

柯文哲稱，蔡英文把對大陸強硬當作強心劑。（中央社）

對於未來的兩岸間的交流，柯文哲認為，還是要秉持務實路線。他說，兩岸之間隔閡一定是會有的，但兩岸之間可以和平發展還是兩岸人民共同的願望，因為大家還是希望有和平總是比僵局、仇恨要好。所以他推動兩岸交流的目的，就是希望讓兩岸之間關係可以和緩一點、大家可以和平相處，更重要的是人民可以過好一點的生活。

引述習近平講話「推己及人、將心比心」

柯文哲稱，兩岸之間畢竟是同文同種，有隔閡是事實，有共同歷史記憶也是事實，所以有交流才有善意，就算沒有真正解決問題，至少留下一個互相解決問題的空間。

關於如何回應「九二共識」、「一國兩制」，柯文哲稱，九二共識在台灣已經標籤化，或許應該要提出一些雙方都可以接受新的說法，來處理未來的兩岸關係。

至於一國兩制，柯文哲表示，一國兩制如果就是指香港模式，「那我保證在台灣是沒有市場的，因為你在台上講香港模式，大概台下的台灣人都跑光了」。他指出，大陸方面應對台灣的民意，多方探索、多傾聽台灣的民意。他還引述習近平講話：「兩岸同胞要交流互鑒、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。」

2018年12月，「2018台北-上海城市論壇」在台北開幕。圖為柯文哲（後排中）、上海市常務副市長周波（後排左）見證雙方代表共同簽署三項交流合作備忘錄。（中新社）

「兩岸事務不是外交關係、有專屬定位」

柯文哲稱，現階段務實的做法應是在沒有爭議的部分還是先處理，先增加交流、促進彼此的善意，不要直接找有爭議的地方做；要互相諒解彼此面對的政治現實，善意要從互相諒解開始。

柯文哲又表示，大陸方面在處理台灣問題應該用更寬容的心態，來看待台灣民眾的需求。他舉例說，像WHA這些事件，中國大陸的處理一定會讓台灣人民不滿。

柯文哲說，兩岸交流應該要「遵守體制，然後改善現狀」。他說，兩岸之間還是要遵守體制，既然在現行體制處理兩岸事務。他指出，目前的台灣政府組織有外交部，也有陸委會，這很清楚地說明「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，所以如果現行法律制度還沒有改變的情況下，就是要遵守體制。 同時他又表示，要改善現狀而不是維持現狀，因為現狀就是僵局。

柯文哲（左）與蔡英文（右）近日在兩岸關係的戰略方面開戰，柯文哲批評蔡英文抱持「親美抗中」的兩岸政策有問題。（圖源：台灣總統府）

「沒有兩岸關係，只有中美對抗下的台灣問題」

關於中美對抗的局勢下，台灣應該如何應對，柯文哲稱，美國官方言語已經說中國是競爭的對手，而不是合作的夥伴。他說，美國作為世界上的強國，中國也在崛起，美中對抗就是未來15年的世界局勢，整個世界局勢就是中美對抗。

他又指，兩國對抗打貿易大戰，非美中之福，非亞太之福，甚至也非世界之福，美中大戰打下去，人人倒楣。

柯文哲說：「我們常常講兩岸關係，但哪有什麼兩岸關係，只有中美對抗下的台灣問題。有時候是我們在夾縫中求生存的問題。」他說，自己之所以提出親美友中就是就算我們跟美國維持友好關係，但也不必因此就對大陸方面惡言相向、採取敵對態度。他指現在居住在大陸的台灣民眾總計約為200萬人。在這個狀態下你要跟大陸惡言相向、關係不好，局勢將難以為繼。

2017年，柯文哲和上海市市長應勇（圖左）出席「2017上海-台北城市論壇」。（中新社）

利用美中對抗拉高統獨議題有損台灣利益

柯文哲又提到，他擔心的是台灣政治人物利用美中對抗局面拉高統獨對抗的議題、爭議，來謀取黨派政治利益，甚至是個人的利益，他表示，這樣反而有損台灣整體利益。

他稱，台灣平常沒有什麼統獨議題，但每到選舉，統獨議題就會被挑起，每次選舉都被拉高統獨神經，這也是過去20年來台灣在內政上的內耗、空轉。

當被問及若參加2020大選，屆時提出的兩岸論述會差很多嗎？柯文哲表示，他的論述不會變化。他稱，2014年第一次大甲媽祖遶境之前，去新港文教基金會演講，我寫下政治不難就是「找回良心」而已，過了五年再去那裡，那邊的主人要我再題字，我寫下「莫忘初衷」，找回良心、莫忘初衷，大概就是這樣。

被問及大陸是否會接受他的論述，柯文哲稱，他之前去美國「考了65分」，中國大陸考55分，還是有補考資格。他又談及其他政治人物，他稱，蔡英文美國那邊是80分，但中國大陸那張考卷就會不及格。