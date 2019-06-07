【林志玲結婚】郭台銘送祝福並邀回台生仔：到時我大概已當選總統

在台灣，「第一名模」林志玲昨天（6日）突然公布婚訊，情歸日本男星AKIRA。 而過去曾與林志玲傳出緋聞、現正投入國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘，今天（7日）出席公開活動時也送上祝福，還邀請林志玲「回到台灣來生孩子」，指到時他大概已經當選台灣總統，會推出婦幼福利政策。

郭台銘7日出席活動時被媒體追問林志玲結婚一事。（聯合新聞網）

郭台銘：請志玲妹妹回台灣生孩子

綜合台媒報道，郭台銘7日前往松山慈惠堂、奉天宮參拜，他在接受媒體聯訪時，首先被問到林志玲結婚一事。郭台銘表示，昨晚跟太太聊起，聽說林志玲結婚了，感到很驚訝，但也要祝福她，「聽說她要生小孩，那時候我大概已經當選了，我會推出對兒童的婦幼福利政策，一定會超過日本，請志玲妹妹回到台灣來生孩子，台灣的福利政策一定會比日本好」。

郭台銘還說，回憶以往，如果沒有林志玲介紹曾馨瑩給他認識，他不會有這段婚姻，「她是我真正的介紹人」，所以今天她結婚，他們致上12萬分的誠意。「聽說林志玲的先生是非常有才華的，是日本未來很有潛力的藝人，很高興志玲妹妹，有這麼好的歸宿。」

12年前，郭台銘曾與林志玲在晚會上熱舞，惹出緋聞。（資料圖片）

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林志玲曾被看做郭台銘緋聞女友

林志玲2007年初曾應邀出席郭台銘鴻海集團舉辦尾牙晚會，還擔任特別來賓與郭台銘跳了段探戈，當時林志玲在舞蹈時更將大腿抬到郭台銘身上，兩人台上曖昧戲碼讓眾人目不轉睛、印象深刻。後續接連幾場迎春活動，也持續見到兩人形影不離，引起外界猜測。直到郭台銘最終在2008年迎娶妻子曾馨瑩（林志玲的舞蹈老師），才讓誹聞告一段落。

（聯合新聞網、東森新聞）