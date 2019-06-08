【民進黨政見會】蔡賴正面交鋒　賴清德駁「偷襲論」：台灣非帝制

在台灣，民進黨總統初選政見會今天（8日）下午2時登場，現任總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人正面交鋒。現場還安排了三位嘉賓輪流向兩人提問。 針對蔡英文陣營批評賴清德參選是「宮廷政變、偷襲」，賴清德駁斥稱，台灣非世襲帝制，交棒接棒都該由人民決定，呼籲在壯大台灣的路上「與我同行」。蔡英文則說，執政黨若「自我否定」，不知如何面對即將到來的2020大選。 賴清德再追問蔡英文，若他初選勝出，蔡是否支持他？蔡英文說，這是首次有現任總統遭遇挑戰，她思考團結的時候也在思考，選後要如何團結。

賴清德強調台灣不是世襲帝制。（民進黨）

賴清德：「偷襲、宮廷政變」指控非事實

賴清德首先申論指出，他參選是為台灣下階段的未來，在民進黨最困難、局勢最險峻時刻，他不敢坐視民進黨失去政權、台灣民主「失去主權」，因此勇敢承擔，呼籲壯大台灣的路上「與我同行」。

賴清德說，他參選不是為個人，不是否定過去執政功過，功過是要共同承擔，強調台灣已經是民主國家，非世襲帝制，交棒接棒都該由人民決定，自然沒有「宮廷政變、偷襲、誠信」問題，更何況這些指控「不是事實」。

蔡英文隨後申論指出，她過去3年實踐民進黨價值，沒有背離黨的價值路線，3年有成，已經開始收成，「痛苦會過去，美麗會留下來、成績也會留下來。」

蔡英文說，雖然去年地方選舉受挫，但找到盲點、調整腳步之後，現在執政團隊更有效率，更有默契與共同目標。她強調，民進黨要相信自己的成績，不要妄自菲薄，一個執政黨如果自我否定，不知道如何面對即將到來的2020大選。

蔡英文在政見會上指，一個執政黨如果自我否定，「不知道如何面對即將到來的2020大選。」（中央社）

賴清德若勝選 蔡英文：思考要如何團結​

《自由時報》總編輯鄒景雯現場提問，初選落敗的人會如何繼續實踐團結，集合支持力量兌現承諾？

賴清德回答，2016年民進黨贏得大選，大家對民進黨執政充滿期待；可惜2018九合一大選慘敗，基層非常焦慮，擔心民進黨失去政權、立委席次大幅降低，更擔心台灣失去民主，甚至連主權都受到衝擊。他認為，如果民進黨沒有經過一場完整的初選，給社會新的形象，很難在明年大選贏得勝利，「蔡英文贏了就是蔡英文2.0」，他如果贏了則是「給台灣一個新的希望」。

賴清德說，如果他輸給蔡英文，一定支持蔡，而現在初選按照蔡英文的要求延期3次，初選辦法也更改了，如果初選是他贏，「總統是不是要支持？」重申自己才是最具勝算、能打敗國民黨候選人的人選，亦最有實力輔選立委。

蔡英文則回答，民進黨初選過去也有2人或3人相爭的情況，初選結束亦都訴求團結。不過這是首次有現任總統遭遇挑戰，她思考團結的時候，也在思考選後要如何團結。她表示，2020要憑執政得到人民肯定來打贏選戰，賴清德提的政見也離不開執政團隊的範圍。蘇貞昌擔任行政院長以來帶領團隊解決許多問題，人民開始有感覺，年金改革過程雖然很痛苦，回頭看卻都覺得難能可貴，台灣是高度肯定這件事情。

她強調，現在施政已經進入收成期，這就是團結民進黨最重要的事情，初選無論誰得到提名權，重點在於這個人能不能體現民進黨價值，帶領台灣脫胎換骨，只有這樣才能集結所有民進黨的支持者。

（綜合報道）