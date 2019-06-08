【民進黨政見會】蔡籲賴「為台灣放下個人」　賴：把民主推到中國

台灣2020總統大選，民進黨初選政見會今天（8日）下午舉行，現任總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人正面交鋒。 在政見會結論環節，蔡英文向賴清德喊話「我們的敵人不在這個講台上」，2020要一起贏，「一加一絕對大於二，為台灣放下個人，團結贏得勝選。」 賴清德則說，勝利是最大價值，2020大選他有絕對把握能打敗國民黨，就像棒球隊不會把派出最強投手當成背叛整個團體。他還表示，台灣要「把民主推到中國，讓中國享受民主制度」。

蔡英文在政見會後記者會上說，賴清德的施政藍圖是「她正在蓋的房子」。（中央社）

蔡英文：我就是現階段、下一階段最需要的領導人​

民進黨政見會經過申論、提問環節後，進入最後的結論環節。蔡英文表示，國際局勢快速變化，加上「中國威脅滲透」，下一任總統的挑戰更大，此時需要有國安經驗的總統領導國家，適時啟動對美自由貿易協定（FTA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等談判，「蔡英文就是現階段、下一階段最需要的領導人」，她有足夠經驗和抗壓能力，守住立場，帶領台灣獲得國際信賴。

蔡英文說，她捍衛執政價值，捍衛黨員對台灣的堅持，也捍衛賴清德在行政院長任內的施政，她向賴清德喊話「我們的敵人不在這個講台上」，又強調「2020不能說只有我才能贏，而是要一起贏，1加1絕對大於2」，她願意表達「一起合作為民進黨，為台灣放下個人，團結面對，贏得勝選」。

賴清德：輸掉大選就會一切毀之一旦

賴清德說，勝利是最大價值，要嚴肅面對人民檢驗，勇敢掌握「接力賽智慧」，2020大選若輸掉，蔡英文說的執政價值跟成果，都將毀之一旦，而他有絕對把握勝選。對於蔡英文說「1加1大於2」，到底「1」是誰來代表非常重要。如同棒球隊不會把派最強投手帶領球隊當成背叛團體，如果拘泥於此，球賽輸掉，也是犧牲所有球員的努力。

賴清德指出，民進黨每個階段都有不同使命，早期是追求民主，打破威權體制；第二階段是鞏固民主、落實民主生活；現在是第三階段，面對「中國威脅」守護民主，跟國際合作，「把民主推到中國，讓中國享受民主制度」，對台灣提供安全環境，得到長遠的兩岸和平。

對於近來黨公職紛紛表態要挺蔡英文，賴清德在會後記者會上說，他不為難黨內同志，尊重他們支持的對象，但「更重要的是社會面的支持」。（中央社）

會後記者會 蔡賴續唇槍舌戰

歷經一個半小時政見會交鋒後，蔡賴兩人先後舉行會後記者會。蔡英文說，執政黨要打贏選舉最重要就是執政成績與價值，賴清德施政藍圖是蔡英文正在蓋的房子，俗話說「起厝起一半，不要換師傅」，「賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式。」

賴清德則在稍後的記者會上表示，蔡英文說「賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式」，聽起來他已經當選總統了，「可能蔡英文無意中也點出了未來的事實，非常感謝她。」

賴清德表示，他很遺憾，蔡英文仍然沒有說，如果她輸掉初選會支持他，「等於把那個加放掉了」，擔心未來若勝出，蔡的支持者不會挺他，未來面臨整合難題。換言之，這場選舉強調要團結，但蔡沒有做到團結基本的要求，非常可惜。他又指蔡所說1加1大於2，「這個1，到底誰是第一個1」，蔡英文可以主張是她，但「我認為是我」。

（綜合報道）