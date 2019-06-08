【民進黨政見會】蔡：台灣拒絕一國兩制　賴：兩岸底線要講清楚

在台灣，民進黨總統初選政見會今天（8日）下午2時登場，現任總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人正面交鋒。 在兩岸議題上，蔡英文表示，她執政3年來最重要工作是確保台灣主權自主跟獨立，建立世界的支持，拒絕一國兩制。賴清德則說，台灣是主權獨立國家，處理兩岸的底線要講清楚。

2020民進黨總統初選政見會8日登場，蔡英文稱，面對中國她的立場明確，就是維持兩岸穩定，不挑釁，堅持主權。（民進黨提供）

談到國家主權和兩岸議題時，蔡英文表示，在主權立場上，民進黨沒有太大不同，「中華民國是主權獨立國家，未來由台灣2300萬人民決定，幾乎是全台的共識，修不修國籍法，都不會改變這個事實。」

蔡英文指，她執政3年來最重要的工作，就是確保台灣主權自主跟獨立，強化國防、建立世界的支持，拒絕一國兩制，這些每天都要做。她還說，面對中國她的立場明確，就是維持兩岸穩定，不挑釁，堅持主權，在關鍵時刻絕不含糊，不會讓中國誤判，讓國際誤解。

他強調，反對一中原則、一國兩制，主張主權獨立、求同存異，利用交流取代圍堵。（民進黨提供）

賴清德就說，他反對一中原則、一國兩制，台灣是主權獨立國家，處理兩岸的底線要講清楚，不然現狀一再改變，且改變現狀的都是中國。「台灣要站在自由民主的價值下，共同抵抗共產勢力擴張，同時推動中國民主化，不僅台灣可以安全、維護台灣主權與民主，對和平也有幫助。」他主張求同存異，利用交流取代圍堵，認為中國應該要了解和平非戰、善意對待。

（中央社）