【2020大選】15萬人齊聚花蓮造勢　韓國瑜：有信心創兩岸和平

在台灣，高雄市長韓國瑜延續凱道的驚人氣勢，今天（8日）於花蓮東大門夜市舉辦第二場大型造勢活動，現場韓粉情緒高昂，不斷振臂拉住韓國瑜，要與他近距離接觸，並高聲吶喊「庶民總統、團結台灣」、「送韓入總統府」等，主持人稱現場人數上達到15萬人。 韓國瑜在會上表示，花蓮觀光三年受到打擊，庶民過得太辛苦，2020要讓台灣人民脫離苦日子。他有信心創造兩岸和平、框架拆掉，帶領基層過好日子。

韓國瑜現身花蓮造勢，他與妻子李佳芬進場後，登台感謝民眾熱情支持。（聯合新聞網）

韓國瑜批民進黨毀旅遊業

韓國瑜在致辭時表示，6月1日凱道突破30到40萬人，有人問他為何去花蓮，因為花東地區長期被忽視，台灣不應有城鄉差距，所以他一定要到花蓮，代表對宜花東鄉親關心。他說，四五年前花蓮觀光客絡繹不絕，這兩三年來冷冷清清，花蓮機場航線全斷了，連香港航線也斷，這對花蓮太不公平。

韓國瑜透露，他已經正式登記參選國民黨總統初選，如果未來有機會領導台灣，宜花東絕對不能長期被忽視。他說，2020是中華民國生死存亡之戰，花蓮觀光三年受到打擊，剛看民進黨蔡、賴辯論，一堆美好數字，忘了一點，講這麼多數字，大多數基層過得很辛苦。庶民過得太辛苦，2020要讓台灣人民脫離苦日子。他有信心創造兩岸和平，拆掉框架，帶領基層過好日子。

韓國瑜批評，民進黨內政作不好，就找兩岸碰撞、找兩岸對衝，執政黨的總統，遇到黨內競爭者挑戰，表定的初選時間延了3次，民調方式一直更改，擺明要把賴清德做掉。「這像一個執政黨嗎？」

他還說，民進黨對內部競爭對手，都用這麼惡劣的手段，未來7個月競爭會越來越激烈，他拜託花蓮鄉親，所有支持韓國瑜的好朋友，給他力量。讓政治重新回到充滿歡樂陽光、充滿正能量。

來自台南赤崁樓前的吳老闆開心說，今天的營業額已破10天的營業額。（聯合新聞網）

1天營業額等於賺10天 攤販：跟「韓流」發大財

過去韓國瑜在競選高雄市長時，造勢所到之處就會吸引眾多攤販進駐，還一度出現「香腸瀑布」奇觀，誇張的小吃經濟效應，也被韓粉們譽為是「國瑜夜市」

這次花蓮造勢大會也不例外，周邊的夜市搶攻韓粉商機，攤販們賺到盆滿缽滿。來自台南賣椪餅的吳姓老闆說，光是今天的營業額就突破在台南賣10天的營業額，賣出3萬多元新台幣；專門販售韓國瑜小書包業者也幾乎賣光，韓國瑜造形T-shirt也早已售完。

下周韓國瑜將前往雲林，攤販表示將繼續跟著「韓流」發大財。

（聯合新聞網、中央社）