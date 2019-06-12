【逃犯條例】高雄港生集會靜坐　韓國瑜受訪避談快步離開

港府修訂《逃犯條例》引發爭議，在高雄求學的香港學生透過台灣人權促進會宣布，今天（12日）在高雄市文化中心發起「反對逃犯條例」集會表達抗議。不過高雄市長韓國瑜今天面對傳媒詢問時，卻避談此事快步離開。

在高雄求學的港生發起「反對逃犯條例」集會。（聯合報）

為抗議港府修訂逃犯條例，數十名在高雄求學的香港學生今天發起「反對逃犯條例」集會，提出訴求並高喊「今日不發聲，明日發不出聲！」認為條例亦與台灣密切相關。他們上午在文化中心大門靜坐，並觀看香港立法會直播。

發起高雄港生反逃犯條例集會的中山大學碩士生鄧俊儒表示，港府完全不尊重民意。他強調活動是自發性，沒有任何組織幫忙，「因為我們想讓香港市民知道，在全球多個城市都有聲援，他們不是孤單的。」

鄧俊儒表示，香港的法治一直令港人引以為傲，而港府的主人是中國，但中國的法治制度令人憂心，非常不透明。他認為，未來任何到訪香港的人是非常沒有保障的，港人擔心其自由會因條例受限，言論和創作的自由都會受到影響。

據悉，現場晚6時半還將舉行反逃犯條例晚會，由港生代表說明反對條例的理由，高雄市議員黃捷、高閔琳和專家學者預定參加。此外，台北的香港經貿辦事處前亦舉辦抗議活動，現場有大批群眾聚集，流亡台灣的前銅鑼灣書店老闆林榮基亦到場發言。

（綜合報道）