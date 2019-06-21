遭台灣內政部開罰　廈門台籍社區主任助理不辭職

台灣新聞
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福建廈門市海滄區台灣籍社區主任助理李佩珍日前表示，目前海滄區46名台助，陸續已有25人遭內政部開罰，他們決定提出訴願靜候結果，目前仍繼續工作，不會辭職。

台灣籍社區主任助理李佩珍。（網絡圖片）

台灣陸委會認定，台灣人赴陸擔任社區主任助理，無論是由陸方政府機關直接聘用，抑或是受聘（僱）於廈門海旅海安服務有限公司，均屬違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定。

台灣內政部自3月29日迄今共開罰30名台助，依法各處10萬元（新台幣，下同）罰鍰，並呼籲相關人員切勿赴任或儘速離任。

李佩珍是第一位在廈門出任台助，也是首位因此被開罰的台灣人。2014年登陸前，她擔任台大城鄉發展基金會規劃師。

被罰者：「很冤枉，純粹擔任志工」

廈門市思明區篔簹街道辦事處官任社區台胞志願者伍證霖表示，他也被內政部罰10萬元，但是很冤枉，因為他根本沒有領任何薪水、補助，純粹擔任志工。

伍證霖說，他是在居住的社區義務推動垃圾分類等工作，當地居委會說，給他一個社區主任助理的名稱，這樣比較好推動。他不懂政治，沒想到做公益也要被罰，已經提出訴願。

據了解，廈門市目前共有66名台助，除了海滄台助是領薪水的專職，其餘都是義務職。為了避嫌，伍證霖等人15日參加海峽論壇「兩岸社區治理論壇」，頭銜都改為「台胞志願者」。

（中央社）

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