【長榮罷工】資方提告「非法罷工」求償　工會最遲25日反訴

台灣長榮空服員上周四（20日）正式罷工，累積到今天（23日）有逾6萬人受影響。 針對長榮航空提出非法罷工損害賠償訴訟，桃園市空服員職業工會昨（22日）表示，公司曲解勞工董事訴求為違法事項，甚至有打壓罷工活動的行為，預計最遲25日提出反訴。

長榮航空空服員20日起展開罷工，桃園地區22日晚間下起雨，但長榮南崁運航大樓外靜坐的空服員依然堅持罷工。（中央社）

長榮資方委任律師於上周五（21日）到台北地方法院狀告工會，提出非法罷工損害賠償，以每日3400萬元（新台幣．下同）為基礎計算，並視罷工持續期間調整。

桃園市空服員職業工會昨（22日）上午召開記者會，稱目前律師團正在整理資料，預計將在24日或25日對資方提出民事、刑事反訴。工會律師就資方提告指出，工會關於「勞工董事」的訴求，實際上是就未來勞工參與公司治理部分與公司協商，完整訴求文字為「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如工會參與推派獨董或增設勞工董事」，資方在還沒具體討論前就提告，明顯是打壓工會活動。

工會律師又對長榮航空副總何慶生「等妳回來看我怎麼收拾妳」等言論感到遺憾，質疑何在警察、記者都在的罷工現場有這樣的言論，甚至出現有恐嚇意味的肢體語言，「在鏡頭外的地方又是怎樣？」

工會：每10日投票決定是否繼續罷工

工會還披露罷工事件的最新進度報告，指會員證件繳交數已超過1900份；罷工現場、南崁長榮航運大樓前的空服員分成5組輪日夜班，做好長期抗戰的準備；每10日亦將進行1次投票，用民主方式決定罷工是否繼續。

台灣交通部長林佳龍上午主持交通疏運應變會議後受訪稱，勞資雙方都已表達意見，就應減少一些刺激言行，他認為法律訴訟無助勞資和諧。

（中央社）