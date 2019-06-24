【長榮罷工】資方：已有空服員歸隊　公司將協助取回證件

台灣長榮空服員罷工持續，資方周日（23日）透露，已有空服員陸續歸隊，願意回到工作崗位，公司將協助員工取回「三寶」證件（護照、台胞證、識別證）；此外，周日已增飛台北到峇里島、曼谷各1班加班機疏運。

長榮23日派出代表及律師拿著10多份空服員委託書，要求取回員工已繳交的證件，工會以非罷工人員不得進入罷工糾察線為由拒絕。雙方僵持10多分鐘後，工會才收下委託書。（中央社）

長榮航空空服員20日下午4時起開始罷工，雙方至今仍未能夠達成共識。長榮23日晚間發出新聞稿表示，日前再次發出短訊，調查空服員在罷工期間返回工作崗位的意願，已陸續接獲空服員正面回應，公司已安排願意服勤且持有證件的空服員上線服勤。

長榮指出，公司同事收到不少空服員的委託書，請求公司協助向工會取回「三寶」等相關證件，但桃園市空服員職業工會卻以質疑委託書的真假為由拒絕。

長榮表示，請公司協助拿回三寶的空服員，有的認為當初工會以增加和公司談判籌碼為由鼓勵會員投贊成票，結果投票通過後的第一次協商變成突襲罷工，令人有被騙之感；亦有認為罷工「禁搭便車」不應成為破局理由；更有人認為這次罷工似乎都是外部工會成員主導很怪等，又礙於工會壓力不敢自己取回，看到公司所發的短訊，才委託公司代為取回。

轉機旅客是其中一個受長榮罷工影響的「重災區」。（聯合新聞網）

長榮：望工會盡快返還員工「三寶」

長榮航空說，當天已經帶着經法院民間公證人認證的委託書，已證明委託書的法律效力，公司主管在律師陪同及見證下，向工會要求取回空服員的三寶，但工會仍以限本人親自取回、質疑委託書真偽種種理由再次拒絕歸還。

不過長榮表示，委託公司取回三寶的組員已於事後陸續接獲工會電話，確認是否為本人意願，組員都肯定表示個人意願要取回三寶，希望工會不要再橫生枝節，盡快返還三寶。

長榮說，由於空服員陸續歸隊，周日已增飛台北到峇里島、台北到曼谷各1班加班機疏運旅客，因目前旅客已陸續簽轉至其他航空公司，日後將會視旅客需求及空服員報到狀況，再行評估是否增飛航班。

（中央社）