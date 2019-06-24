【雙城論壇】陸委會：需反映台灣主流民意　避免淪為統戰宣傳工具

台北市政府周日（23日）宣布，經與上海方面密集磋商後，「2019雙城論壇」訂於7月4日在上海舉行，台北市長柯文哲將在3日至5日率團參加，本屆論壇將議題鎖定在市民所關注的經貿、創新、產業交流。 台灣陸委會今天（24日）對此表示，政府支持合乎規範、對等尊嚴的兩岸城市交流，並將依慣例提供台北市府必要協助，但要提醒地方首長，赴陸交流應注意社會觀感，須充分反映台灣主流民意，並審慎應對中共政治操作，避免淪為統戰宣傳工具。

2020台灣總統大選，台北市長柯文哲尚未表態參選，今年台北和上海的「雙城論壇」也格外受注目。（中央社）

陸委會表示，內政部已收到柯文哲赴陸申請案，將會同國安局、法務部等單位共同審查處理，而陸委會將依照對等尊嚴等原則提供審查意見給內政部聯審會參考，並循程序由審查會審查決定。

陸委會指出，北京在今年初提出習五條，積極推進統一進程，倡議探索一國兩制台灣方案，「更企圖創造台灣各界參與所謂民主協商假象」。陸方應秉持對等尊嚴、健康有序原則，不應對兩岸城市交流設置政治前提和不當干擾，如此才有利於兩岸關係良性互動發展。

陸委會強調，地方首長及政治人物赴陸交流應注意社會觀感，必須充分反映台灣主流民意，並審慎應對中共政治操作、避免淪為統戰宣傳工具，以維護國家主權、尊嚴和整體利益。

2018年雙城論壇，柯文哲重提自己「五個互相」的論述，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。（資料圖片）

柯：若遇劉結一不會迴避

針對雙城論壇是否會與大陸國台辦主任劉結一見面，柯文哲今天接受訪問時表示，行程上沒有安排，但若不期而遇，他「不會趕快躲起來」，將順從自然。

柯文哲說，目前有200萬在陸台人、38萬在台的陸配，台灣去年對大陸有850億美元貿易順差，在這種狀況下，雙方沒有一個正式的溝通管道「還是奇怪」，認為總要留下一個交流的管道，「不然完全不接觸，到底下一步要怎麼做？該做的就做，不見得對個人是加分，但該做就硬著頭皮去做。」

（綜合報道）