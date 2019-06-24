【2020大選】韓國瑜民調降　學者：對香港修例等敏感議題表態模糊

親綠機構台灣民意基金會今天（24日）公布2020總統大選最新民調，顯示代表民進黨爭取連任的總統蔡英文，若與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲三強對決，將以36.9%支持度領先韓國瑜的29.4%及柯文哲的27.5%。 對於韓國瑜民調輸給蔡英文，國立台北藝術大學教授楊其文分析，這是由於韓的政策論述模糊，且對香港《逃犯條例》爭議等敏感議題的表態模糊，讓選民愈來愈難以信任。

韓國瑜成功當選市長後，被批評未有兌現選舉承諾。（資料圖片）

台灣民意基金會執行長游盈隆表示，他們在今年2月的支持度調查「感情溫度計」，韓國瑜當時還有高於賴清德、柯文哲等人的60分，6月卻滑落到43.79分，比起郭台銘的49分、蔡英文的55分與柯文哲的56分都還低，這是非常詭異的現象。

他認為，韓需要將造勢內容或講稿擬定得更完整，不然造勢完反而容易因為無意間說錯話，讓民調下滑。他亦提及，台灣選民對於總統有既定形象，但韓國瑜近來對敏感議題，如香港反《逃犯條例》修訂的表態模糊，讓更多選民失望。加上國民黨初選參與者眾，亦瓜分韓的支持度。

國立台北藝術大學教授楊其文表示，雖然民進黨已經背離許多價值，有國民黨化的趨勢，不過蔡英文成功打造「辣台派」形象，加上國民黨初選互爭、拳頭難以對外，韓國瑜支持度相較之前的確開始下滑。

不過台北市立大學教授丁庭宇就斷言，台北市長柯文哲一定會參選，屆時需要觀察綠、白會不會在選前出現「棄保效應」。他認為，多數的柯文哲支持者仍然以淺綠為基礎，柯文哲參選會瓜分到民進黨票源，國民黨便可藉此漁翁得利。

韓國瑜認為，只要是親綠民調他都落後，但就客觀、中立的民調而言，他仍然對自己有信心。（聯合報）

韓：民調應客觀公正 考慮人民感受

對於民調落後，韓國瑜表示，只要是親綠民調他都落後，但就客觀、中立的民調而言，他仍然對自己有信心。他說，自己選高雄市長的時候，台灣民意基金會的民調中他一直沒贏過，「這代表甚麼？代表民進黨最害怕就是韓國瑜出來選總統嘛，這還要再說嗎？」

但他亦強調，民調不是宣傳品，在選高雄市長之前，他已經吃盡了這種苦頭，但是開票的結果，跟民調完全180度不一樣，所以游盈隆教授有一定的學術威望，希望在民調的時候，應該要考量客觀、公正，還有台灣人民的感受。

對於周日（23日）有民眾上街「反紅媒」，韓說，很多媒體有它自己的看法，但今天台灣很多電視和網絡媒體，反而對韓國瑜是不公平的，「為甚麼很多群眾不去反應這個呢？」他認為，針對傳媒的抗議非常不妥，呼籲「黑韓」產業鏈考量「周休2日」，民眾如果覺得媒體太偏頗，亦應對抹黑韓國瑜的媒體提出強烈抗議。

（聯合新聞網）