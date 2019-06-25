【2020大選】國民黨初選政見會　韓國瑜：關注香港時也要關心台灣

國民黨總統初選首場政見會今晚（25日）在高雄國際會議中心舉行。郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋及張亞中5位參選人，針對憲政、外交、兩岸及國安4大議題正式交鋒。 高雄市長韓國瑜發言時表示，民進黨得了「權力中毒症」，總統蔡英文做的都是獨裁之事，在關心香港的同時，也要關心台灣的自由民主。

高雄市長韓國瑜發言時表示，民進黨得了「權力中毒症」，總統蔡英文做的都是獨裁之事。（中央社）

韓國瑜先感謝高雄市民讓他當上市長，若未來高雄要更燦爛繁榮，必須要有中央參與。同時承諾會把競選總部放在高雄，如果有機會贏得選舉，未來7天有3天在高雄上班，希望市民可以理解，也可以諒解他所提出的承諾，「我絕對不會離開高雄」。

韓國瑜指出，台灣人近期關注香港「反送中」議題時，應該轉頭看看台灣內部遇到的民主問題。他批評蔡英文執政3年以來，做的都是「獨裁的事」，「民進黨設立多少不合法的機關，東廠、控制中選會、沒收公投」等；又指民進黨得了「權力中毒症」，糟蹋民主精神，並沒讓台灣人民過好日子，「在關切香港的同時，不該關心自己的自由民主？」

兩岸政策「避開戰爭，經濟掛帥」

就他提出的新口號「拉進來打出去」，韓國瑜解釋道，這是武俠小說裏面的用語，要「打出去」所有外部的重要市場，由所有外交官經貿人員幫助台灣的中小企業，尋找所有商業機會；又說台灣要轉成經貿外交、「西望外交」，往西看有中國大陸14億人口市場，東南亞6億人口市場，印度12億人口市場等。

對於兩岸關係，韓國瑜表示，兩岸關係是「中華民國生死存亡」，現行民意也普遍認為，統一跟獨立都不可能達成。他認為要以和平為前提、經濟為優先，兩岸簽訂貨貿協議，享有關稅優惠，「兩岸政策就是要避開戰爭，經濟掛帥」。