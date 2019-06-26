【國民黨政見會】台媒：韓國瑜3分鐘提23次高雄　郭台銘像讀稿機

2020台灣大選，國民黨總統初選國政願景電視發表會在周二（25日）晚間登場，黨內初選候選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋5人首度同台發表演說，引發廣泛討論。 台灣各間傳媒更爭相報道，對於各位候選人的表現給出評價。親藍營媒體《聯合新聞網》認為，「半年的高雄市長」韓國瑜在政見會3分鐘內提及高雄23次，引起不滿。《信傳媒》就指，郭台銘全程讀稿演說顯示其準備不足，且不針對問題回答，遭諷「小英（蔡英文）唸稿機2.0」。 親綠媒體《自由時報》則指，郭台銘與朱立倫在發表會上互相「炮火夾擊」，韓國瑜卻僅照發表會程序發言、依序回答問題，並未對兩人有任何回應。

國民黨總統初選登場，5位黨內候選人同台演說。（國民黨文傳會）

韓國瑜演說遭批空洞 張亞中獲讚「有內容」

《聯合新聞網》文章指出，高雄市長韓國瑜僅着熟悉的藍襯衫，在清一色全是正式西裝的辯論隊伍裏顯得與眾不同，韓第一輪發言在前3分鐘內至少23次提及高雄，除了感謝高雄市民給他機會，又再三保證如果自己贏得選舉「不會離開高雄」，讓不少網民認為他愈提及高雄愈「讓人抓狂」。

對於韓國瑜演說中「未來7天中有3天會在高雄上班」的保證，報道引述網民指，「他自己在高雄就沒上幾天班了，當總統會（上班）3天嗎？」認為他只當半年的市長就想選總統，「也沒有市長這麼不要臉，當選4個月就在選總統啊？」亦有人認為韓國瑜的口才「跟直銷術差不多」，與另一名候選人孫文學校總校長張亞中對比，內容顯得很空洞。

值得一提是，不少網民都發現，雖然張亞中選情不被看好，但卻是整場政見會中講話相當「有內容」的，包括提出將台灣打造為國際和平區，以兩岸目前的法理現狀為基礎，結束敵對狀態，簽署和平協定；兩岸應以「分治不分裂」的法理現狀為基礎，簽署和平協定，朝「和合」的路徑互動發展。同樣身為候選人的周錫瑋更激讚，張亞中的政見發表令他印象最深刻。

張亞中在會後接受傳媒訪問時，被問及對郭韓表現的評價則表示，他不會刻意要求兩人，「因為他們的背景對今天討論議題陌生」，又指對朱立倫「準備好27項政策」頗有興趣，想知道具體內容。

郭台銘認為政見會中國防、外交議題都不是他擅長的領域。（中央社）

郭台銘被指準備不足 朱立倫「表現亮眼」

《信傳媒》則說，郭台銘在發表會中全程讀稿演說，相較於其他參選人並不順暢，而且未掌握好時間，申論竟提早超過30秒就結束發言。在回應「如何捍衛國家安全」的問題時，他僅再度重述高科技防禦性武器的說法，未針對問題回答，亦未提及憲政議題，顯現出自己在相關議題上的不熟悉與準備不充足，讓網絡嘲諷他成為「小英念稿機2.0」。

報道指出，郭台銘在會前就說，外交、憲政都是他過去沒有接觸的領域，他確實感到緊張。就連朱立倫會後都評論，郭只顧看幕僚給的講稿，且講稿太短。郭自己在會後亦表示，他不擅長演講，下次會再做改善。

有台灣傳媒指朱立倫在政見會表現亮眼。（圖／聯合新聞網） 不過文章就大讚朱立倫，認為他因出線機率低，表現反而較從容自然，指他行政經歷豐富，政策論述準備最充足，外型打扮也選擇淺紫外套搭配白襯衫，還拿出手板展示重點標題，在整場發表會中最亮眼。他以朋友調侃自己一路遭到邊緣化卻仍不放棄，自嘲是「氣度哥」，又用網民調侃自己是「正常倫」，來強調他堅持提出政見而不攻擊對手，展現對具體政策說明的堅持，成為政見論述之外較引人注意的亮點。 文章認為，雖然發表會沒有詰問形式，朱立倫仍在申論時對其他參選人拋出質疑，不僅質疑在中美貿易戰下，韓國瑜的「國防靠美國，市場靠中國」要靠哪一國，亦批評郭台銘懂得「拼經濟」的成績，是針對私人企業，但不見得能帶領國家整體發展，還質疑郭在大陸的龐大事業，讓外界無法信任其國家忠誠度。

《今周刊》認為，韓國瑜在香港問題上的做法，尤其令支持度下滑。圖為韓國瑜訪問香港中聯辦。（洪嘉徽攝）

今周刊：受香港反修例影響 韓國瑜人氣下滑

《今周刊》亦刊文指，韓國瑜金句連發、郭台銘略為緊張，其中表現最為十拿九穩的，反倒是朱立倫。一場政見會代表的不只是候選人的實力展現，值得關注的是，政見發表會只是一環，不再是「非韓不可」，國民黨內部早已悄悄揚起候選人的「逆襲記」。

文章認為，韓國瑜不斷喊口號、無實際市政表現作為，不僅令支持度急速下滑，近期更興起嘲笑、惡搞他的風氣，不免讓人聯想起當年競選台北市長的連勝文的大起大落。尤其韓訪港「攤在陽光下直接走進中聯辦」的作為，正巧成了香港「反送中」浪潮內，最受直接衝擊的「親中」政治人物，儘管韓有一批中高年齡層的「韓粉」相挺，仍難抵擋年輕支持者、中間選民選票的流失。

文章最後指出，相較朱立倫因上屆總統大選「換柱事件」元氣大傷，「政治素人」郭台銘沒有政治包袱，在政見發表會上的表現雖然過於緊張，但卻給選民一種「清新」形象感，或最有可能吸收韓國瑜流失的民意。

（綜合報道）