高雄溫州小三通擺烏龍　高雄觀光局長潘恒旭出席典禮挨批道歉

在台灣，高雄市觀光局長潘恒旭周二（25日）出席上和海運公司舉辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」。事後證實是場烏龍，不僅上和海運已註銷解散，這條小三通航線也不存在，連業者對外宣稱承租行駛該航線的兩艘貨輪也尚未取得租約。事件引發軒然大波。 今天（28日）上午，高雄市政府新聞局舉辦記者會，韓國瑜率領團隊就事件公開道歉，並籲請警檢調立案調查。

高雄市觀光局長潘恒旭（前排右6）25日出席「高雄旗津－溫州洞頭小三通」首航典禮，引起非議。（國民黨立委黃昭順Facebook）

高雄市副市長葉匡時首先說明「小三通事件」調查結果，他指出，上和海運在今年的6月12日已經被註銷撤銷公司資格，所以公司不存在。至於旗津到溫州的小三通也是誤導，誤導是源於2016年賴清德在台南巿長時，曾有安平到廈門小三通，但它是安平到金門、金門再到廈門。

葉匡時因此判斷，上和海運想要複製這個模式，其實不是旗津到溫州，而是旗津到馬祖、馬祖再到溫州洞頭，但從旗津到馬祖沒有問題，問題是馬祖到洞頭這條航線必須經過交通部航港局審核，但上和海運也沒有經過審核。

葉匡時認為，潘恒旭受到旅館公會邀請，但事實上這是個小三通跟觀光無關的，另外如果他要參加，是不是先跟主管單位，譬如說海洋局或者農業局了解再去參加，顯然沒有經過查證，應該跟社會大眾道歉。

葉匡時說，潘恒旭至少犯了幾項錯誤要公開道歉。第一、前一天收請帖就答應，物流小三通跟觀光業務無關，應該跟海洋局或農業局等主管單位了解後才參加。第二、沒有經過查證這個儀式顯然不應該存在，他也去參加，這是不應該發生的事情。

韓國瑜率團隊出席記者會，說明小三通鬧劇的調查結果。（中央社）

潘恒旭其後公開道歉表示，這個活動沒有詳細去卻確認它的合法性，跟大家說不好意思，下一次的行程會謹慎，而且每一次的行程，都會謹慎處理。

韓國瑜說，他會責成所有市政府相關局處，爾後任何活動慶典，各方面的儀式邀請等，通通要了解它的性質、背景。對於造成紛紛擾擾，市政府、觀光局這邊沒有注意到的，將來一定會嚴格改進。此事也要請警檢希望盡快立案調查。

（中時、聯合新聞網、中央社）