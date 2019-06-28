韓國瑜造勢場地突現郭台銘廣告　台網民：發大財vs已經發大財

國民黨總統初選競爭激烈，目前呈現鴻海前董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜兩強相爭局面。 韓國瑜本周日（30日）造勢活動將在新竹縣府前廣場與縣政六路舉行，主辦單位周五（28日）就開始架設活動舞台等設備。有趣的是，距離造勢大會主舞台30米外的大樓外牆，同一天突然掛起郭台銘的競選廣告，令人感覺郭、韓二人對抗意味濃厚。

距離韓國瑜造勢大會主舞台30米外的大樓外牆，掛起同樣角逐國民黨總統初選的郭台銘競選看板。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，郭台銘的廣告板上寫著「抱著我們的未來，郭『懂』關心您」，非常顯眼，一抬頭就能看見。有現場民眾指出，下午突然看到有施工單位來掛廣告看板，本以為是配合周日韓國瑜造勢活動的廣告，沒想到等看板掛上後才發現竟然是郭台銘，「選在這個地點和時間掛感覺很意外」。

據悉，韓國瑜造勢舞台搭建起來後，郭台銘廣告板的下方會擺置大銀幕，但不會被遮擋，也就意味著韓粉可能看著台上的韓國瑜，同時也會一起看到郭台銘燦笑的臉龐，畫面趣味性十足。

韓國瑜新竹造勢舞台，斜後方是郭台銘看板。（聯合新聞網）

事件在台灣討論區也引起網民熱議，有人指「果凍」（註：郭蕫同音）直接在韓國瑜新竹場的舞台旁邊掛上一大片看板是「向韓導宣戰啦！」也有人說是「台幣戰士尬廣尬起來」、「金錢戰開打」、「有錢就是任性」。

還有網民幽默留言稱是「發大財vs.已經發大財」，也有人稱讚「郭董就是敢」、「郭董霸氣」，並說韓粉要暴動了。

（聯合新聞網、ETtoday新聞雲）